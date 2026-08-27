बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का 'महाप्लान' तैयार!, चलाएगी दो बड़े अभियान?
'राम' के नाम और 'छात्रों की गूंज' से बीजेपी की घेराबंदी करेगी कांग्रेस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 10:52 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं चाहती. चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जहां पार्टी ने फैसला लिया कि अगले सप्ताह से प्रदेश भर में गांव गांव जाकर पार्टी कार्यकर्ता 'जो राम का न हुआ क्या होगा आपका' अभियान चलाकर बीजेपी के कारनामों को उजागर करेंगे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विभिन्न राज्यों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, शहरों, कस्बों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा.
चंदा गबन पर क्या है प्लान: कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाकर जनता के साथ पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने जा रही है. पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस के निर्णय लिया है कि चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल कार्यक्रम आयोजित होगा. जिला और ब्लॉक मुख्यालय के साथ महत्वपूर्ण कस्बों में रखा जाएगा. जनता के बीच इस बात को प्रमुखता के साथ लाया जाएगा कि श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2020 में की थी, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा राम मंदिर के नाम पर एकत्र किए गये चंदे की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं.
भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को जनता जान चुकी है. अब 2027 में किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापस नहीं होगी. इन्होंने राम को नहीं छोड़ा है तो फिर आपको क्या छोड़ेंगे. जो भगवान राम का न हुआ वह आपका क्या होगा, इस अभियान से जनता को उनके कारनामों के बारे में बताया जाएगा.- प्रियंका गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस
युवा संवाद से मिलेगा वोट: कांग्रेस कार्यसमिति ने देश भर में हो रहे पेपर लीक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के समर्थन में चलाये जा रहे कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम की समीक्षा की. इस कार्यक्रम में हो रहे पेपर लीक, परीक्षाओं और भर्ती में भ्रष्टाचार, मंहगी शिक्षा, शिक्षा के व्यवसायीकरण, बेरोजगारी की वजह से युवाओं में भविष्य को लेकर बढ़ती चिन्ता के मुद्दों को शामिल किया गया है. छात्रों की गूंज कार्यक्रम को छात्रों की तरफ से हर स्तर पर मिल रहे उत्साहजनक समर्थन पर इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में कराया जाएगा.
छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सभी जनपदों के सभी प्रमुख शहरों, कस्बों, शैक्षणिक केन्द्रों विशेष रूप से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंगों, प्रतियोगी परीक्षा केन्द्रों पर चलाया जाएगा.- डॉ. सीपी राय, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह दो अभियान जनता को जागरूक करने और कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए सोचने पर मजबूर करेंगे. इससे पार्टी के साथ जनता और जेन जी सभी जुड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे.
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