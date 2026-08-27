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बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का 'महाप्लान' तैयार!, चलाएगी दो बड़े अभियान?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं चाहती. चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जहां पार्टी ने फैसला लिया कि अगले सप्ताह से प्रदेश भर में गांव गांव जाकर पार्टी कार्यकर्ता 'जो राम का न हुआ क्या होगा आपका' अभियान चलाकर बीजेपी के कारनामों को उजागर करेंगे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विभिन्न राज्यों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, शहरों, कस्बों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा.

बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का 'महाप्लान' तैयार! (Video Credit: ETV Bharat)





चंदा गबन पर क्या है प्लान: कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाकर जनता के साथ पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने जा रही है. पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस के निर्णय लिया है कि चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल कार्यक्रम आयोजित होगा. जिला और ब्लॉक मुख्यालय के साथ महत्वपूर्ण कस्बों में रखा जाएगा. जनता के बीच इस बात को प्रमुखता के साथ लाया जाएगा कि श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2020 में की थी, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा राम मंदिर के नाम पर एकत्र किए गये चंदे की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं.