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रांची पहुंची 135वें डूरंड कप की ट्रॉफी, 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में गूंजेगा फुटबॉल का रोमांच

ट्रॉफी शोकेस समारोह में शामिल मंत्री और सेना के अधिकारी ( ईटीवी भारत )