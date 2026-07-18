रांची पहुंची 135वें डूरंड कप की ट्रॉफी, 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में गूंजेगा फुटबॉल का रोमांच
135वें डूरंड कप ट्रॉफी का रांची में शोकेस समारोह किया गया. 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेला जाएगा.
Published : July 18, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप 2026 की ट्रॉफी शनिवार को रांची पहुंची. दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित केरकेट्टा ऑडिटोरियम में ट्रॉफी शोकेस समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि आईबीजी-23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.
समारोह में डूरंड कप की तीनों प्रतिष्ठित ट्रॉफियों डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया. सेना के अधिकारियों, खेल विभाग के प्रतिनिधियों, फुटबॉल प्रेमियों और मीडिया के बीच ट्रॉफियों का भव्य स्वागत हुआ.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी जानकारी
इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहा है. डूरंड कप जैसे ऐतिहासिक टूर्नामेंट का रांची में आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है. इससे फुटबॉल संस्कृति को नई ऊर्जा मिलेगी और हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर प्रेरणा मिलेगी. मंत्री ने कहा राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
वहीं मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने कहा कि डूरंड कप केवल एक फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा और खेल भावना का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की.
26 जुलाई से होंगे मैच आयोजित
इस वर्ष डूरंड कप का 135वां संस्करण देश के छह शहरों में खेला जाएगा. रांची में मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त के बीच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होंगे. देश के शीर्ष क्लबों के साथ सर्विसेज टीमों की भागीदारी टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाएगी.
डूरंड कप की शुरुआत वर्ष 1888 में शिमला के अन्नाडेल मैदान से हुई थी. यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है. वर्ष 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग इस प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक क्लब बना था. समय के साथ यह टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शामिल हो गया है.
रांची लगातार कर रहा है प्रतियोगिता की मेजबानी
2019 के बाद से डूरंड कप का नए स्वरूप में विस्तार हुआ है और अब यह बहु-राज्य एवं बहु-शहर टूर्नामेंट बन चुका है. रांची लगातार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. जिससे झारखंड की खेल राजधानी के रूप में पहचान और मजबूत हुई है. ट्रॉफी शोकेस समारोह के साथ ही रांची में डूरंड कप का औपचारिक आगाज हो गया है. अब फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें 26 जुलाई से शुरू होने वाले मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां देश की नामी टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी.
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