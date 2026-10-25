प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना का शक्ति प्रदर्शन; कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए नारे
एसआईआर पर सवाल उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने 13 हजार से अधिक नाम काटे जाने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:37 AM IST
प्रतापगढ़: यूपी कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' पहली बार गृह क्षेत्र प्रतापगढ़ पहुंचीं. अगई बॉर्डर से लेकर लालगंज तक कार्यकर्ताओं का हुजूम स्वागत के लिए उमड़ा. ढोल-नगाड़े, गगनभेदी नारे और फूलों की बारिश के साथ ऐतिहासिक स्वागत हुआ.
प्रतापगढ़ पहुंचीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ. बुलडोजर से स्वागत कर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया. लालगंज के इंदिरा चौक पर आयोजित जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान मोना ने यूपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, एसआईआर में गड़बड़ी और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया.
आराधना मिश्रा मोना ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जितना लोग सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में फैसला सम्मानजनक होगा और लक्ष्य अधिक से अधिक सीटें जीतना है.
एसआईआर पर सवाल उठाते हुए मोना ने रामपुर खास में 13 हजार से अधिक नाम काटे जाने का आरोप लगाया. उन्होंने समान ईपीआईसी नंबर के बावजूद नाम हटने और बदलने पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक, मामले में कार्रवाई और एफआईआर दर्ज हुई है.
प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने महिला अपराध और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. स्वागत के दौरान उमड़ी भीड़ और बुलडोजर प्रदर्शन को कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है.
कुल मिलाकर, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद आराधना मिश्रा 'मोना' का प्रतापगढ़ में यह पहला दौरा न सिर्फ उनके निजी राजनीतिक कद को दर्शाता है, बल्कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा फूंकने का काम भी कर गया.
अगई बॉर्डर से लेकर लालगंज चौक तक उमड़ा यह जनसैलाब यह साफ संकेत दे रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला जमीन पर कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में बेहद असरदार साबित होने वाला है. अब देखना यह होगा कि गृह जनपद से मिली यह मजबूत शुरुआत आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को कितनी नई ताकत दे पाती है.
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