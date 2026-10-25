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प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना का शक्ति प्रदर्शन; कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए नारे

प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना का शक्ति प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: यूपी कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' पहली बार गृह क्षेत्र प्रतापगढ़ पहुंचीं. अगई बॉर्डर से लेकर लालगंज तक कार्यकर्ताओं का हुजूम स्वागत के लिए उमड़ा. ढोल-नगाड़े, गगनभेदी नारे और फूलों की बारिश के साथ ऐतिहासिक स्वागत हुआ.

प्रतापगढ़ पहुंचीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ. बुलडोजर से स्वागत कर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया. लालगंज के इंदिरा चौक पर आयोजित जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान मोना ने यूपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, एसआईआर में गड़बड़ी और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया.

प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना. (Video Credit: ETV Bharat) आराधना मिश्रा मोना ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जितना लोग सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में फैसला सम्मानजनक होगा और लक्ष्य अधिक से अधिक सीटें जीतना है. एसआईआर पर सवाल उठाते हुए मोना ने रामपुर खास में 13 हजार से अधिक नाम काटे जाने का आरोप लगाया. उन्होंने समान ईपीआईसी नंबर के बावजूद नाम हटने और बदलने पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक, मामले में कार्रवाई और एफआईआर दर्ज हुई है.