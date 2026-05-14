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Watch Video: दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू; दिखा रोमांचक नजारा

दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: कल्पना कीजिए कि आप दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले हैं. तभी सामने बाघ और भालू दिख जाएं तो रोमांच कितना बढ़ जाएगा. जंगल के दो ताकतवर वन्यजीव आपके सामने शक्ति प्रदर्शन करें एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाएगी. ऐसा ही एक वीडियो दुधवा टाइगर रिजर्व से सामने आया है. जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों ने यह दुर्लभ नजारा देखा और इसे कैमरे में कैद कर लिया. बाघ और भालू के बीच आंखों ही आंखों में काफी देर तक ताकत दिखाई गई. इतना ही नहीं बाघ तो एक जगह स्थिर था, लेकिन भालू ने जमकर उछलकूद मचाई और बाघ को अपनी ताकत का अहसास कराता रहा. दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में जीप सफारी के दौरान पर्यटक उस समय हैरान रह गए, जब जंगल के कच्चे रास्ते पर विशालकाय बाघ शांत मुद्रा में खड़ा दिखाई दिया. आमने-सामने आए बाघ और भालू. (Video Credit: ETV Bharat) आमतौर पर जंगल के दूसरे जानवर बाघ की मौजूदगी भांपते ही रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था. कुछ ही देर में सामने से एक जंगली भालू वहां पहुंचा. बाघ को सामने देखकर भालू पीछे हटने के बजाय आक्रामक अंदाज में उसके सामने डट गया.