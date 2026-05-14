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Watch Video: दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू; दिखा रोमांचक नजारा

मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजामोहन ने बताया कि जंगल में ऐसी घटनाएं वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा हैं.

दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू.
दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:25 PM IST

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लखीमपुर खीरी: कल्पना कीजिए कि आप दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले हैं. तभी सामने बाघ और भालू दिख जाएं तो रोमांच कितना बढ़ जाएगा. जंगल के दो ताकतवर वन्यजीव आपके सामने शक्ति प्रदर्शन करें एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाएगी.

ऐसा ही एक वीडियो दुधवा टाइगर रिजर्व से सामने आया है. जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों ने यह दुर्लभ नजारा देखा और इसे कैमरे में कैद कर लिया. बाघ और भालू के बीच आंखों ही आंखों में काफी देर तक ताकत दिखाई गई.

इतना ही नहीं बाघ तो एक जगह स्थिर था, लेकिन भालू ने जमकर उछलकूद मचाई और बाघ को अपनी ताकत का अहसास कराता रहा. दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में जीप सफारी के दौरान पर्यटक उस समय हैरान रह गए, जब जंगल के कच्चे रास्ते पर विशालकाय बाघ शांत मुद्रा में खड़ा दिखाई दिया.

आमने-सामने आए बाघ और भालू. (Video Credit: ETV Bharat)

आमतौर पर जंगल के दूसरे जानवर बाघ की मौजूदगी भांपते ही रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था. कुछ ही देर में सामने से एक जंगली भालू वहां पहुंचा. बाघ को सामने देखकर भालू पीछे हटने के बजाय आक्रामक अंदाज में उसके सामने डट गया.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भालू अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर खुद को बड़ा और ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है. वह लगातार बाघ को चुनौती देता नजर आता है, जबकि बाघ पूरे समय बेहद शांत और संयमित दिखाई दे रहा है.

घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा बाघ के धैर्यपूर्ण व्यवहार की हो रही है. बाघ ने भालू की आक्रामक मुद्रा के बावजूद न तो हमला किया और न ही अपनी जगह छोड़ी. काफी देर तक दोनों के बीच ‘शक्ति प्रदर्शन’ चलता रहा.

आखिरकार जब भालू को यह एहसास हुआ कि बाघ उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, तब उसने धीरे-धीरे पीछे हटना ही बेहतर समझा और जंगल की ओर लौट गया.

दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजामोहन ने बताया कि दुधवा के जंगलों में इस तरह की घटनाएं वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि बाघ और भालू दोनों ही शक्तिशाली वन्यजीव हैं.

कई बार जंगल में आमना-सामना होने पर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है. उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में उन्हें परेशान करने की कोशिश न करें.

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