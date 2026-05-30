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स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जानकारी अपडेट करने में लापरवाही, संचालनालय ने जताई नाराजगी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है.

MCB DISTRICT EDUCATION OFFICER
एमसीबी जिला शिक्षा विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 12:38 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे को नोटिस जारी किया है. विभागीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.

जिला शिक्षा अधिकारी को इस वजह से जारी हुआ नोटिस

विभागीय पोर्टल में “शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत सुविधाएं” संबंधी जानकारी दर्ज करने और विकासखंड स्तर पर सत्यापन कराने का कार्य सभी जिलों को सौंपा गया था. संचालनालय ने इस काम को 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. लेकिन मई 2026 में प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया कि एमसीबी जिले द्वारा न केवल यह कार्य समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया, बल्कि पोर्टल में दर्ज जानकारियों का सत्यापन भी नहीं कराया गया, इस पर संचालनालय ने कड़ी नाराजगी जताई है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे (ETV Bharat Chhattisgarh)

उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय अशोक नारायण बंजारा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन जिला स्तर पर घोर उदासीनता और लापरवाही बरती गई.

जिला शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

संचालनालय ने प्रभारी डीईओ आरपी मिरे को तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी. गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में लगातार सामने आ रही लापरवाहियों के चलते अब जिला शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
संचालनालय का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)
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