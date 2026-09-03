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बिहार में 21 शिक्षक स्कूल में नहीं.. दूसरे जिले-राज्य में बैठकर बना रहे थे हाजिरी, शो-कॉज नोटिस जारी

कटिहार में 21 शिक्षकों पर गाज गिरी है. दूसरे राज्य और जिलों से डिजिटल हाजिरी लगाने वाले शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर

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कटिहार 21 शिक्षकों शो-कॉज नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 8:31 AM IST

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कटिहार: बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है. लेकिन कटिहार में इसी डिजिटल व्यवस्था के कथित दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

21 शिक्षकों को किया गया चिन्हित: ई-शिक्षा कोश पोर्टल की समीक्षा के दौरान ऐसे 21 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने अपने पदस्थापित विद्यालय में मौजूद नहीं रहने के बावजूद डिजिटल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मामला सिर्फ विद्यालय से अनुपस्थित रहने तक सीमित नहीं है.

कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)

दूसरे जिले और राज्य से उपस्थिति दर्ज: समीक्षा में सामने आया कि चिन्हित शिक्षकों में कुछ ऐसे भी थे, जिनकी उपस्थिति दर्ज किए जाने के समय उनकी लोकेशन कटिहार जिले से बाहर, दूसरे जिले अथवा दूसरे राज्य में पाई गई. यानी शिक्षक अपने विद्यालय में मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद डिजिटल सिस्टम के माध्यम से उनकी हाजिरी दर्ज हो रही थी. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में भी हलचल तेज हो गई है.

ई-शिक्षा कोश की समीक्षा में खुला राज: दरअसल डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर ही अपनी डिजिटल हाजिरी बनानी है. इसी व्यवस्था के तहत पिछले महीने की डिजिटल उपस्थिति का जिला स्तर पर समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान उपस्थिति और लोकेशन से जुड़े आंकड़ों की जांच में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद करीब 21 विद्यालयों के 21 शिक्षकों को विभाग की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

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दूसरे राज्य और जिलों से डिजिटल हाजिरी (ETV Bharat)

'शिक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं': कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है. राज्य सरकार का भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष फोकस है. शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचें और विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ही वहां से निकलें.

"कुछ शिक्षक ऐसे पाए गए हैं, जो विद्यालय में मौजूद नहीं रहने के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे. ऐसे शिक्षकों से जवाब मांगा गया है. यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."-आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

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21 शिक्षक बना रहे थे फर्जी अटेंडेंस (ETV Bharat)

डिजिटल व्यवस्था पर भी उठे सवाल: सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. हालांकि कटिहार में सामने आया यह मामला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ उसकी निगरानी और सत्यापन भी उतना ही जरूरी है.

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