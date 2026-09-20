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अवैध निर्माण से लेकर मानचित्र तक में गड़बड़ी का खुलासा, सीएम धामी की समीक्षा के बाद बड़ा एक्शन, जानिए मामला

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का कार्यालय ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: प्राधिकरणों में गड़बड़ियों की पुरानी परतें खुलने लगी है. टिहरी विकास प्राधिकरण में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं. खास बात ये है कि हाल ही में सीएम धामी ने प्राधिकरणों की समीक्षा के दौरान सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद टिहरी विकास प्राधिकरण में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. बड़ी बात ये है कि प्राधिकरण के ही सहायक अभियंता पर हेराफेरी करने और अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे है. उत्तराखंड में एमबीबीएस दाखिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के खुलासे के बाद अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी से भी दस्तावेजों में हेराफेरी और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हाल ही में विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की गई थी. बैठक में प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसी के बाद टिहरी विकास प्राधिकरण में आंतरिक स्तर पर की गई समीक्षा के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें स्वीकृत मानचित्र में बदलाव, दस्तावेजों की कूटरचना और अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं किए जाने से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी (फोटो सोर्स- District Level Development Authority Tehri) विभागीय पत्र के मुताबिक, इस मामले में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में स्वीकृत मानचित्र में बदलाव करने और बिना अनुमति दस्तावेजों में परिवर्तन किए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विभागीय स्तर पर सामने आए प्रकरण में ये भी आरोप है कि स्वीकृत मानचित्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दस्तावेजों में बदलाव किया गया और इसके बाद कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए. स्वीकृत मानचित्र में कर दिया बदलाव: मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है. क्योंकि, जिस मानचित्र को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष स्तर से स्वीकृति दी गई थी, उसमें बाद में बिना संशोधन अनुमति के बदलाव किए जाने की बात सामने आई है. नोटिस के मुताबिक, स्वीकृत मानचित्र से अलग तरीके से मानचित्र को अपलोड किया गया. इसमें बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग को ऐसे तरीके से दर्शाए जाने का आरोप है, जो प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप नहीं था. सवाल ये है कि जब किसी मानचित्र को सक्षम स्तर से स्वीकृति दी जा चुकी थी, तो उसमें बदलाव किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया? विभागीय नोटिस में इसी तरह के बिंदुओं को आधार बनाकर सहायक अभियंता पंकज पाठक से जवाब मांगा गया है. पूरे मामले में दस्तावेजों में बदलाव की प्रक्रिया और इसके लिए जिम्मेदारी तय किए जाने को लेकर भी जांच का रास्ता खुल गया है. सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस (फोटो सोर्स- District Level Development Authority Tehri)