अवैध निर्माण से लेकर मानचित्र तक में गड़बड़ी का खुलासा, सीएम धामी की समीक्षा के बाद बड़ा एक्शन, जानिए मामला
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी, अवैध निर्माण से लेकर मानचित्र तक में गड़बड़ी के आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 8:54 PM IST
देहरादून: प्राधिकरणों में गड़बड़ियों की पुरानी परतें खुलने लगी है. टिहरी विकास प्राधिकरण में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं. खास बात ये है कि हाल ही में सीएम धामी ने प्राधिकरणों की समीक्षा के दौरान सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद टिहरी विकास प्राधिकरण में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. बड़ी बात ये है कि प्राधिकरण के ही सहायक अभियंता पर हेराफेरी करने और अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे है.
उत्तराखंड में एमबीबीएस दाखिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के खुलासे के बाद अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी से भी दस्तावेजों में हेराफेरी और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हाल ही में विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की गई थी.
बैठक में प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसी के बाद टिहरी विकास प्राधिकरण में आंतरिक स्तर पर की गई समीक्षा के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें स्वीकृत मानचित्र में बदलाव, दस्तावेजों की कूटरचना और अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं किए जाने से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.
विभागीय पत्र के मुताबिक, इस मामले में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में स्वीकृत मानचित्र में बदलाव करने और बिना अनुमति दस्तावेजों में परिवर्तन किए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विभागीय स्तर पर सामने आए प्रकरण में ये भी आरोप है कि स्वीकृत मानचित्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दस्तावेजों में बदलाव किया गया और इसके बाद कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए.
स्वीकृत मानचित्र में कर दिया बदलाव: मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है. क्योंकि, जिस मानचित्र को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष स्तर से स्वीकृति दी गई थी, उसमें बाद में बिना संशोधन अनुमति के बदलाव किए जाने की बात सामने आई है. नोटिस के मुताबिक, स्वीकृत मानचित्र से अलग तरीके से मानचित्र को अपलोड किया गया. इसमें बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग को ऐसे तरीके से दर्शाए जाने का आरोप है, जो प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप नहीं था.
सवाल ये है कि जब किसी मानचित्र को सक्षम स्तर से स्वीकृति दी जा चुकी थी, तो उसमें बदलाव किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया? विभागीय नोटिस में इसी तरह के बिंदुओं को आधार बनाकर सहायक अभियंता पंकज पाठक से जवाब मांगा गया है. पूरे मामले में दस्तावेजों में बदलाव की प्रक्रिया और इसके लिए जिम्मेदारी तय किए जाने को लेकर भी जांच का रास्ता खुल गया है.
अवैध निर्माण पर नोटिस, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं: मामला सिर्फ स्वीकृत मानचित्र में बदलाव तक सीमित नहीं है. टिहरी विकास प्राधिकरण की आंतरिक समीक्षा में अवैध निर्माणों को लेकर भी सवाल सामने आए हैं. विभागीय स्तर पर ये बात सामने आई है कि कुछ निर्माण कार्यों को नियमों के विपरीत मानते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे.
हालांकि, नोटिस जारी होने के बाद उन मामलों में आगे की कार्रवाई नहीं की गई. यानी जिस निर्माण को प्राधिकरण की ओर से अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया गया, उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहने दिया गया. इस बात की पुष्टि नोटिस में उठाए सवालों से होती है.
टिहरी प्रकरण में भी यही बिंदु अब विभागीय समीक्षा का हिस्सा बन गया है. सवाल सिर्फ एक निर्माण या एक मानचित्र का नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का है. जिसके तहत मानचित्र स्वीकृत होता है, निर्माण की निगरानी की जाती है. अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी होता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है.
पुरानी गड़बड़ियों पर अब जवाब तलब: इस पूरे प्रकरण का एक अहम पहलू ये भी है कि सामने आई अनियमितताएं पूर्व की है. विभागीय समीक्षा में पूर्व में सामने आए मामलों में कार्रवाई की स्थिति को देखा जा रहा है. आरोप है कि पहले इस तरह की गतिविधियां होती रही, लेकिन संबंधित स्तर पर समय रहते प्रभावी संज्ञान नहीं लिया गया.
यानी अब जांच का दायरा केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं है कि दस्तावेजों में बदलाव कैसे हुआ? बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किन-किन स्तरों पर जिम्मेदारी थी और पहले सामने आई अनियमितताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
सीएम की समीक्षा के बाद प्राधिकरणों में बढ़ी सख्ती: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विकास प्राधिकरणों की समीक्षा के बाद अब विभागीय स्तर पर पुराने मामलों की भी समीक्षा की जा रही है. सरकार की ओर से प्राधिकरणों में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन पर जोर दिया गया है. इसी कड़ी में टिहरी विकास प्राधिकरण में सामने आए मामले को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
फिलहाल, सहायक अभियंता पंकज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है. अब उनके जवाब के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मानचित्र में बदलाव और दस्तावेजों से जुड़ी अनियमितता को लेकर उनकी क्या सफाई है. साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर भी विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय होने की संभावना है.
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के वीसी दिनेश प्रताप सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने मामले में नियमानुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कही है.
ये भी पढ़ें-