ETV Bharat / state

बगैर सूचना दिए बैठक से गैर हाजिर रहे 224 युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ( ETV Bharat File Photo )