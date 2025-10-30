ETV Bharat / state

बगैर सूचना दिए बैठक से गैर हाजिर रहे 224 युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने जिन पदाधिकारियों को नोटिस दिए हैं, उनमें एक प्रदेश उपाध्यक्ष और 59 महासचिव हैं.

State Executive Meeting
प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 10:49 PM IST

जयपुर: कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. कांग्रेस के अग्रिम संगठन में गुटबाजी चरम पर है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी विकास चिकारा की ओर से बुलाई गई बैठक से 90 फीसदी पदाधिकारी गैर हाजिर रहे. इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने सख्त कदम उठाते हुए 224 युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है.

300 पदाधिकारी में से 224 को नोटिस: दिलचस्प है कि राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 300 पदाधिकारी हैं. जिनमें से 224 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इनमें भी हैरत वाली बात यह है कि जिन पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें एक प्रदेश उपाध्यक्ष, 59 महासचिव, 139 सचिव और 19 संयुक्त सचिव हैं. इसके अलावा कई जिलाध्यक्षों को भी नोटिस दिए गए हैं.

पढ़ें: युवा कांग्रेस की बैठक में सरकार पर हमला, अभिमन्यु पूनिया बोले- प्रदेश में अराजकता का माहौल

26 अक्टूबर को पीसीसी मुख्यालय में बुलाई थी बैठक: दरअसल प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने संगठनात्मक कामकाज के साथ ही 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की समीक्षा के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी. लेकिन बैठक से ही अधिकांश पदाधिकारी गैर उपस्थित रहे. जिसे प्रदेश प्रभारी ने अनुशासनहीनता मानते हुए 224 पदाधिकारी को नोटिस जारी किए और उनसे गैर उपस्थित रहने का कारण पूछा है.

पढ़ें: 'वोट चोरी' के खिलाफ युवा कांग्रेस का अभियान, बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे पदाधिकारी

गंगानगर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होल्ड पर: वहीं प्रदेश नेतृत्व की बिना मंजूरी के कार्यकारिणी घोषित करना युवा कांग्रेस के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष को भारी पड़ गया है. प्रदेश प्रभारी ने इसे अनुशासनहीनता माना है और गंगानगर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को होल्ड पर रख दिया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बगैर प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी की किसी की भी नियुक्ति नहीं की जाएगी. इसी तरह उदयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बाबू भील पर दर्ज अपराधिक प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए भी प्रदेश प्रभारी ने तीन सदस्य कमेटी बनाई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. उसके बाद ही उदयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी फैसला होगा कि उन्हें पद पर बरकरार रखा जाए या नहीं.

