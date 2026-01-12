ETV Bharat / state

अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी; बार-बार आदेश के बावजूद संतोषजनक जवाब न देने से कोर्ट नाराज

अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट लागू करने में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने और गैंगस्टर के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं देने पर नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किन कारणों से अदालत के बार-बार के निर्देश के बावजूद वांक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र त्यागी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने गृह सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामे पर पूछा है कि जिले या कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डाटा, जिसके आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में काम करने वाला कमिश्नरेट सिस्टम, नियम 5(3)(ए) के तहत जरूरी संयुक्त बैठक से डीएम को बाहर रखना सही है या नहीं, यह राज्य व नागरिकों के हित में है और उद्देश्य पूरा करता है या नहीं? जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, उन जिलों की तुलना में जहां कमिश्नरेट प्रणाली नहीं अपनाई गई है, वहां का डाटा तुलनात्मक अध्ययन का विवरण और पुलिस अधिकारियों को दिए गए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य सरकार के किसी भी अध्ययन का विवरण जो यह दर्शाता है कि गृह विभाग इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं?