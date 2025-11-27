ETV Bharat / state

वन विकास निगम के सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस, जानें क्या है मामला

वन विकास निगम के सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मानदेय भुगतान और फर्जी शिकायत से जुड़ा है मामला.

Notice to Assistant Accountant
वन विकास निगम के सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में वन विकास निगम तमाम विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है. ऐसे में ताजा मामला पूर्वी हल्द्वानी का है, जहां सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसमें मानदेय भुगतान अवैध रूप से किए जाने से लेकर फर्जी शिकायत किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. खास बात यह है कि संबंधित अधिकारी को एक हफ्ते के भीतर तमाम प्रकरणों पर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड में वन विकास निगम भ्रष्टाचार से लेकर वित्तीय अनियमिताओं जैसे तमाम मामलों को लेकर चर्चाओं में रहा है. इस दौरान पूर्वी हल्द्वानी लैगिंग प्रभाग से एक ऐसा मामला आया है, जिसमें सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. खास बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, और ऐसा नहीं करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.

इस कारण बताओ नोटिस में आठ बिंदुओं को लिखा गया है, जिसमें अलग-अलग बिंदुओं में संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं. साथ ही सहायक लेखाकार को उत्तरदायी बताया गया है. सहायक लेखाकार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने से लेकर वित्तीय स्वीकृतियों में लापरवाही करने का भी आरोप है.

दरअसल, हाल ही में फर्जी बिल बनाकर भुगतान लेने का मामला वन विकास निगम में आया था. इस मामले में शासन ने भी वन विकास निगम के साथ पत्राचार किया था. खास बात यह है कि इसको लेकर भी नोटिस में जिक्र करते हुए कहा गया कि फर्जी बिल से जुड़े दस्तावेज प्रभाग के ही सरकारी कंप्यूटर में पाए गए हैं और जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि इन्हें जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित रूप से बनाया गया, जिसके लिए भी सहायक लेखाकार को ही उत्तरदायी बताया गया है.

इस दौरान हजारों रुपयों का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को बिना प्रभाग की अनुमति के किए जाने का भी आरोप लगाए गया है. इस दौरान विभाग में ही पूर्व में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर शॉर्टकट कर धोखाधड़ी और जालसाजी के भी आरोप लगाए गए.

विभागीय लेगिंग प्रबंधक उपेंद्र सिंह ने नोटिस जारी करते हुए इस पर संबंधित सहायक लेखाकार से जवाब मांगा है और जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है.

दरअसल, उत्तराखंड वन विकास निगम में पिछले काफी समय से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार से लेकर वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी शामिल हैं. खास बात यह है कि ऐसे तमाम मामलों में विभागीय जांच भी चल रही है. यही नहीं, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसको लेकर एसआईटी भी जांच कर रही है. बहरहाल, इस मामले में पहले ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त किया जा चुका है और अब सहायक लेखाकार उपकार से बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

सहायक लेखाकार को नोटिस
वन विकास निगम
अवैध वित्तिय लेनदेन
वन विकास निगम में भ्रष्टाचार
NOTICE TO ASSISTANT ACCOUNTANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.