वन विकास निगम के सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस, जानें क्या है मामला

देहरादून: उत्तराखंड में वन विकास निगम तमाम विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है. ऐसे में ताजा मामला पूर्वी हल्द्वानी का है, जहां सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसमें मानदेय भुगतान अवैध रूप से किए जाने से लेकर फर्जी शिकायत किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. खास बात यह है कि संबंधित अधिकारी को एक हफ्ते के भीतर तमाम प्रकरणों पर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड में वन विकास निगम भ्रष्टाचार से लेकर वित्तीय अनियमिताओं जैसे तमाम मामलों को लेकर चर्चाओं में रहा है. इस दौरान पूर्वी हल्द्वानी लैगिंग प्रभाग से एक ऐसा मामला आया है, जिसमें सहायक लेखाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. खास बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, और ऐसा नहीं करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.

इस कारण बताओ नोटिस में आठ बिंदुओं को लिखा गया है, जिसमें अलग-अलग बिंदुओं में संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं. साथ ही सहायक लेखाकार को उत्तरदायी बताया गया है. सहायक लेखाकार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने से लेकर वित्तीय स्वीकृतियों में लापरवाही करने का भी आरोप है.

दरअसल, हाल ही में फर्जी बिल बनाकर भुगतान लेने का मामला वन विकास निगम में आया था. इस मामले में शासन ने भी वन विकास निगम के साथ पत्राचार किया था. खास बात यह है कि इसको लेकर भी नोटिस में जिक्र करते हुए कहा गया कि फर्जी बिल से जुड़े दस्तावेज प्रभाग के ही सरकारी कंप्यूटर में पाए गए हैं और जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि इन्हें जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित रूप से बनाया गया, जिसके लिए भी सहायक लेखाकार को ही उत्तरदायी बताया गया है.