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किराए को लेकर विवाद, किरायेदार ने मकान मालकिन पर किया फायर, गोली झगड़ा देखने आए नाबालिग को लगी

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभु सिंह ने बताया कि मकान मालिक और किराएदार पक्ष के बीच आपस में झगड़ा हो गया. इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली थी. इस दौरान ही परिवादी और आरोपी दोनों ही थाने आ गए. आरोपी शाहिद का यह आरोप है कि मकान मालकिन और उसके बीच किराए को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान 5-7 लड़के मौके पर आ गए और मेरे साथ मारपीट की.

अजमेर: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्टेट के पीछे स्थित फुस की कोठी में मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि किरायेदार ने बंदूक से फायर कर दिया, जिससे एक किशोर के हाथ में गोली लगी है. आरोपी खादिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि जिसके हाथ में चोट लगी है उसका आरोप है कि आरोपी शाहिद के पास देसी कट्टा था, जिससे उसने मुझ पर फायर किया. इससे मेरे हाथ में गोली लगी है. आरोपी और परिवादी को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि जिस नाबालिग के हाथ में गोली लगी है वह स्टूडेंट है. थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि आरोपी शाहिद चिश्ती उर्फ गुलजार को अजमेर दरगाह में खादिम है. इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

झगड़ा देखने आए लड़के को लगी गोली: मकान मालकिन आयशा ने बताया कि 6 माह से शाहीद चिश्ती उसके मकान में किराए से रह रहा था. किराए को लेकर उससे विवाद था. मकान का किराया वह नहीं दे रहा था तो उसे मकान खाली करने के लिए कहा गया. बुधवार को शाहिद चिश्ती उनके गेट के सामने कुछ जला रहा था. उन्होंने बताया कि बेटी ने ऐसा करते उसे देख लिया, जब से टोका तो वह लोहे का सरिया और देशी कट्टा लेकर बाहर आ गया. झगड़ा होते देखा कुछ आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. आयशा का आरोप है कि शाहिद चिश्ती ने उस पर देसी कट्टे से फायर किया, लेकिन गोली उसे लगने की बजाय समीप ही खड़े लड़के के लग गई.

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