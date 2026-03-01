ETV Bharat / state

होली से पहले डिग्री कॉलेज के बाहर चली गोली, क्षेत्र में हड़कंप

मंडी जिले के सराज घाटी में डिग्री कॉलेज के बाहर गोली चलने से सनसनी फैल गई है.

Seraj Degree College Shots fired
सराज में कॉलेज के बाहर में चली गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 4:25 PM IST

सराज: मंडी जिले के सराज में होली से पहले हड़कंप मच गया है. सराज विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज लम्बाथाच के बाहर गोली चलने की घटना सामने आई है. रात के अंधेरे में कॉलेज के बाहर किसी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और आगामी जांच शुरू कर दी है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसने गोलियां चलाई हैं.

सराज में कॉलेज के बाहर में चली गोली

पुलिस के अनुसार, शनिवार को जब कॉलेज के कर्मचारी एवं प्रोफेसर अन्य स्टाफ कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज की एंट्री प्वाइंट पर लगाए दो सूचना बोर्ड पर गोलियों के अनगिनत निशान दिखे. गोलियों के निशान देखकर कॉलेज के कर्मचारी और प्रोफेसर हैरत में पड़ गए. इसके तुरंत बाद प्राचार्य ने एक बैठक आयोजित की और जंजैहली पुलिस को एक लिखित शिकायत दी कि किसी के द्वारा कॉलेज के दो सूचना बोर्ड पर गोलियां दागी गई हैं.

Seraj Degree College Shots fired
सराज में कॉलेज के बाहर में चली गोली (ETV Bharat)

लोहे के बोर्ड के आर-पार हो गई गोलियां

कॉलेज के कर्मचारियों का कहना है कि, डिग्री कॉलेज लम्बाथाच के एंट्री पर पुल के पार कॉलेज के द्वारा दो सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिसपर एक बोर्ड पर 49 और दूसरे बोर्ड पर 31 गोलियों के निशान दागे गए हैं. दोनों सूचना बोर्ड पर कुल 80 गोलियां दागी गई हैं. इनमे से कुछ गोलियां लोहे के बोर्ड के आर-पार हो गई है.

वहीं, लम्बाथाच कॉलेज के प्राचार्य जया ठाकुर ने बताया कि, "हमारे सूचना बोर्ड पर कुछ गोलियों के निशान जैसे दिखाई देने वाले निशान दिखाई दिए हैं. इनमें से कुछ बोर्ड के आर-पार हो गए हैं. हमने इसकी शिकायत जंजैहली पुलिस को दे दी है. शिकायत मिलते ही जंजैहली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है."

डीएसपी करसोग चांद किशोर ने बताया कि, "कॉलेज की ओर से एक शिकायत आई है, जिसकी छानबीन की जारी रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये निशान एयर गन के हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद हो सकती है. फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले में आघामी तफ्तीश में जुटी है."

