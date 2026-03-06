ETV Bharat / state

दिल्ली: होली पर तेज म्यूजिक को लेकर विवाद में चली थी गोली, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

होली के मौके पर हर्ष विहार में पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद हुआ था.

हर्ष विहार में होली पर हर्ष फायरिंग को लेकर गिरफ्तारी
हर्ष विहार में होली पर हर्ष फायरिंग को लेकर गिरफ्तारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में होली के दिन तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की गई थी. इस घटना में भले ही कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने इस मामले में अब महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद किए हैं.

डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, 4 मार्च की दोपहर थाना हर्ष विहार क्षेत्र के प्रताप नगर, गली नंबर-8 में फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि होली के मौके पर पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद हो गया था.

डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, शिकायतकर्ता मोनू (29) ने पुलिस को बताया कि वह होली के जश्न के दौरान अपने घर के बाहर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक अपनी बहन के साथ वहां पहुंचा और म्यूजिक बंद करने को लेकर विवाद करने लगा. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई. आरोप है कि विवाद के बाद पड़ोसी ने अपने एक साथी को मौके पर बुला लिया और पिस्टल से फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था.

डीसीपी आशीष मिश्रा के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. जांच के दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक 30 वर्षीय युवक और उसकी 25 वर्षीय बहन को पकड़ लिया. उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी शुभम उर्फ मंगू (23) निवासी लोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शुभम पहले भी धोखाधड़ी और धमकी से जुड़े तीन मामलों में शामिल रहा है.

ये भी पढ़ें:

  1. लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर गोलियां चलाने वाला रोहित सोलंकी गिरफ्तार, रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा निकला आरोपी
  2. दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग, बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, एक जख्मी
  3. दिल्ली के रोहिणी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या, कुछ दिन पहले जेल से आया था बाहर

TAGGED:

DELHI FIRING
DISPUTE OVER LOUD MUSIC DURING HOLI
DELHI HARSH VIHAR FIRING
हर्ष विहार फायरिंग केस
HARSH VIHAR FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.