दिल्ली: होली पर तेज म्यूजिक को लेकर विवाद में चली थी गोली, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में होली के दिन तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की गई थी. इस घटना में भले ही कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने इस मामले में अब महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद किए हैं.

डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, 4 मार्च की दोपहर थाना हर्ष विहार क्षेत्र के प्रताप नगर, गली नंबर-8 में फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि होली के मौके पर पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद हो गया था.

डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, शिकायतकर्ता मोनू (29) ने पुलिस को बताया कि वह होली के जश्न के दौरान अपने घर के बाहर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक अपनी बहन के साथ वहां पहुंचा और म्यूजिक बंद करने को लेकर विवाद करने लगा. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई. आरोप है कि विवाद के बाद पड़ोसी ने अपने एक साथी को मौके पर बुला लिया और पिस्टल से फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था.