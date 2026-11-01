ETV Bharat / state

सोनीपत में दो पक्षों के बीच विवाद, गोलीबाड़ी में 2 युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस

गोलीबाड़ी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल ( ETV Bharat )

सोनीपत: नेशनल हाईवे-44 पर पार्कर मॉल के सामने उस समय हड़कंप मच गया, जब दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. देखते ही देखते मौके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो युवक घायल हो गए.

अलग-अलग अस्पतालों में घायल भर्तीः घायलों की पहचान तेवड़ी गांव निवासी राहुल और नाहरी गांव निवासी सुनील के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. दोनों घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं.