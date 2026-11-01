सोनीपत में दो पक्षों के बीच विवाद, गोलीबाड़ी में 2 युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस
Firing In Sonipat: दो पक्षों के बीच मामूली विवाद में गोलीबाड़ी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : November 1, 2026 at 2:08 PM IST
सोनीपत: नेशनल हाईवे-44 पर पार्कर मॉल के सामने उस समय हड़कंप मच गया, जब दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. देखते ही देखते मौके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो युवक घायल हो गए.
अलग-अलग अस्पतालों में घायल भर्तीः घायलों की पहचान तेवड़ी गांव निवासी राहुल और नाहरी गांव निवासी सुनील के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. दोनों घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं.
कहासुनी के बाद मामला हुआ हिंसकः घायल राहुल का कहना है कि "हरियाणा स्टील नाम से दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के साथ उनका विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए वह दुकान पर समझौता करने पहुंचे थे, लेकिन वहां बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. इसी बीच करीब 20 से 25 युवक हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए. इनमें तीन से चार युवकों के पास हथियार थे. इसके बाद युवकों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां लगने से राहुल और उसका दोस्त सुनील घायल हो गए."
इलाके में दहशत का माहौलः घटना के बाद नेशनल हाईवे के आसपास अफरा-तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. दोनों घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.
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क्या बोले थानाध्यक्षः फिलहाल कुंडली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है और फायरिंग में शामिल युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि "शिकायत मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और घायलों के बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी."