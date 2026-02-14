ETV Bharat / state

आगरा के ढाबे पर युवकों ने चलाई गोलियां; लोगों ने मनबढ़ों को दबोचा

शाहगंज थाना प्रभारी बिरेश पाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों पूछताछ की जा रही है. ताकि उसके साथी को दबोचा जा सके.

आगरा के ढाबे पर युवकों ने चलाई गोलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:53 AM IST

आगरा: शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर तिराहा पर एक ढाबे पर फायरिंग की गई. शुक्रवार देर रात अचानक ढाबे पर गोलियां चलने से हड़कंप मच गया. लोगों ने हिम्मत दिखाई और गोली चलाने वाले एक रंगबाज को दबोच लिया. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरे रंगबाज को भी धर दबोचा.

घटना शुक्रवार की रात करीब 12 बजे की है. ढाबे पर खाना खा रहे दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बवाल हुआ. इसके बाद वहां फायरिंग होने लगी. फायरिंग में ढाबा संचालक जब्बार उस्मान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ढाबा संचालक जब्बार उस्मान ने बताया कि करीब रात 11 बजे तीन युवक खाना खाने ढाबा पर आए. युवकों ने खाना खाया. तभी किसी बात को लेकर उनका दूसरे ग्राहक से विवाद हो गया. तीनों युवकों ने दूसरे ग्राहक को पीटना शुरू कर दिया.

इस पर ​बीच बचाव करने लगे तो तीनों युवक भड़क गए. एक युवक ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इससे ढाबा में खलबली मच गई. ग्राहक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे. कुर्सियों के नीचे छिप गए. हमलावरों ने काउंटर गिरा दिया.

पिस्टल छीनकर हमलावर की धुनाई: जब्बार उस्मान ने पुलिस को बताया कि फायरिंग में मेरे पैर में गोली लगी है. मगर, मैंने हिम्मत नहीं हारी. गोली चला रहे युवक को दबोच लिया. यह देखकर दूसरे लोग भी मदद के लिए आगे आए.

हमने युवक की पिस्टल छीन ली. उसकी धुनाई भी की. सूचना पर शाहगंज थाना पुलिस मौके पर आ गई और आरोपी को हिरासत में लिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और घेराबंदी करके उसके एक और साथी दबोच लिया.

शाहगंज थाना प्रभारी बिरेश पाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों पूछताछ की जा रही है. जिससे उसके फरार साथी को दबोचा जा सके.

