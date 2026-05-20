पार्षद के घर फायरिंग: गैंगस्टर्स का पंजाब टू राजस्थान कनेक्शन, जयपुर में गुर्गों–शूटर्स की मुलाकात, लाइव देखी वारदात
पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग का कोटा में बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था, लेकिन वह योजना असफल रही.
Published : May 20, 2026 at 6:00 PM IST
चूरू: रतनगढ़ में कांग्रेस पार्षद के घर हुई फायरिंग के मामले में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के दो गुर्गों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में गैंगस्टर्स का 'पंजाब टू राजस्थान कनेक्शन' मिला है. पार्षद के घर फायरिंग की पूरी पटकथा रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग ने लिखी. इसकी प्लानिंग जयपुर में हुई और अंजाम पंजाब के शूटर्स ने दिया.
फायरिंग वारदात को लाइव देख रही थी गैंग: रतनगढ़ थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि पार्षद के घर ताबड़तोड़ फायरिंग प्रकरण में पुलिस ने अब गैंग के लिए जयपुर और कोटा में काम कर रहे जयपुर के रेनवाल मांझी निवासी 21 वर्षीय मोनू चौधरी और 19 वर्षीय अनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया है. खिड़िया ने बताया कि पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों से बड़ा खुलासा हुआ है. पार्षद के घर फायरिंग की पूरी वारदात को गोदारा गैंग और उसके गुर्गे लाइव देख रहे थे. गोदारा और चारण गैंग ने पंजाब के शूटर हरदीप उर्फ अनमोल को फायरिंग की जिम्मेदारी दी थी. वारदात में शूटर की मदद की जिम्मेदारी मोनू चौधरी और अनीश गुजर पर थी.
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अंतिम समय में बदला टारगेट: पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग का कोटा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था. लेकिन किसी कारणवश वह प्लान असफल रहा. तो रतनगढ़ टारगेट क्लियर किया गया और जयपुर में गोदारा गैंग के शूटर हरदीप उर्फ अनमोल को मोनू चौधरी और अनीश गुजर ने प्लान समझाया. इसी बीच हरदीप प्लानिंग के बाद पंजाब चला गया, जहां गोदारा गैंग ने हरदीप को पंजाब का एक और शूटर रोहित दिया. इस तरह चारों ने रतनगढ़ में वारदात को अंजाम देने का प्लान फाइनल किया. अंतिम समय में जयपुर के रेनवाल निवासी मोनू और अनीश ने रतनगढ़ आना कैंसिल कर दिया, जिसके बाद हरदीप और रोहित ने रतनगढ़ में इस वारदात को अंजाम दिया. अनुसंधान में यह भी खुलासा हुआ कि मोनू और अनीश गोदारा गैंग के लिए जयपुर–कोटा में टारगेट चिन्हित करते और शूटर्स के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देते हैं.