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धनबाद में आजसू की बैठक में गोलीबारी, फायरिंग के बाद इलाके में तनाव

मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

धनबाद: लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा में बुधवार को आजसू नेताओं की बैठक के दौरान कुछ लोगों ने अचानक हमला बोल दिया. देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया. अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमले के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जबकि कई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई.

आजसू छात्र नेता समेत कई कार्यकर्ता घायल

हमले में आजसू छात्र नेता हीरालाल महतो सहित कई समर्थक घायल हो गए. हीरालाल महतो ने आरोप लगाया कि रजनी रवानी को पिछले कुछ दिनों से कथित कोयला कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं. इन्हीं धमकियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यकर्ता बैठक में एकत्र हुए थे.

घायल आजसू नेता और कार्यकर्ता का बयान (ETV Bharat)

गोली चलने से दहशत, एक युवक गंभीर

स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले के दौरान गोली भी चलाई गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. फायरिंग में घायल युवक की पहचान किशन रजवार के रूप में हुई है. उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.