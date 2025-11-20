ETV Bharat / state

ऊना में फायरिंग, कहासुनी के बाद चली गोलियां, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल

ऊना में एक फिर फायरिंग का मामला सामने आया है. जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

Una Firing Case
ऊना में फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
ऊना: जिला मुख्यालय ऊना में बुधवार देर रात हुई गोलीबारी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. बीती देर रात एक निजी होटल के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो पक्षों में मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गोलीकांड में बदल गया. इस गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है.

अमित यादव, एसपी ऊना (ETV Bharat)

बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ विवाद

एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि एक निजी होटल में दो अलग-अलग जन्मदिन की पार्टियां चल रही थी. इसी दौरान किसी विवादित बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो थोड़ी ही देर में झगड़े में बदल गई. यह तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला होटल के अंदर से बाहर सड़क तक जा पहुंचा और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गोलियां चल गईं.

गोलीकांड में एक की मौत, दो घायल

इस फायरिंग में संतोषगढ़ निवासी आशु पुरी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों को गंभीर चोटें आईं हैं. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अमित यादव पुलिस दल के साथ अस्पताल पहुंचे. थोड़ी ही देर में अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में बदल गया. जिसके बाद पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है.

"एक निजी होटल के बाहर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है. जिसमें गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है. मामले की गहनता से जांच चल रही है और जल्द ही सभी तथ्यों को स्पष्ट कर दिया जाएगा." - अमित यादव, एसपी ऊना

