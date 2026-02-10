ETV Bharat / state

बलिया में बीच बाजार में मारी गोली, फिरोजाबाद में जानलेवा हमला

बलिया में दबंगों ने युवक को सीने में गोली मारी. वहीं फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान पर हमला किया गया.

FIRING IN BALLIA
बलिया और फिरोजाबाद में जानलेवा हमला. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 11:42 AM IST

3 Min Read
बलिया: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी बीच बाजार में दबंगों ने एक युवक आयुष सिंह को घर से बुलाकर बीच बाजार में ही सोने पर गोली मारी. गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई.

इस बीच आसपास के लोगों ने 108 एंबुलेंस के मदद से घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए युवक को जिला चिकित्सालय से वाराणसी रेफर कर दिया. सूचना के बाद मौके पहुची स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकार अपर पुलिस अधीक्षक जांच में जुट गए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि थाना हल्दी पर 112 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया. जहां पर डाक्टरों ने गम्भीर स्थिति में ट्रामा सेंटर BHU के लिए रेफर कर दिया.

घायल युवक आयुष सिंह ने बताया क आपसी विवाद में गोली मारी गयी है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया.

फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान को मारी गोली

वहीं फिरोजाबाद जिले में सोमवार देर रात ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावर, ग्राम प्रधान का परिचित है और रिश्ते में उसका भतीजा लगता है. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब ग्राम प्रधान अपने ही एक रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैरिज होम आये थे.

इसी दौरान घात लगाये बैठे हमलावर ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गयी है.

घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक मैरिज होम में सोमवार देर रात हुई. नारखी थाना क्षेत्र के गांव नगला सोंठ के मौजूदा ग्राम प्रधान सोम कुमार अपने साले के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ठारपूठा स्थित एक मैरिज होम में आये हुए थे. इस दौरान ललित नामक एक हमलावर ने फायरिंग की.

गोली ग्राम प्रधान सोम कुमार की पीठ में लगी. घायल अवस्था में प्रधान सोम कुमार को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें एडमिट कराया गया.

मैरिज होम में ग्राम प्रधान को गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गयी. मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी की. पूछताछ के दौरान प्रधान ने पुलिस को बताया कि आरोपी ललित उनका रिश्ते में भतीजा लगता है, जो कि सरकारी जमीन पर मंदिर का निर्माण करा रहा था. उस मंदिर का निर्माण रोकने पर ललित उनसे रंजिश मानने लगा है. इसी रंजिश में उन्हें ललित ने गोली मारी है.

इस संबंध में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोमवार रात एक मैरिज होम में ग्राम प्रधान को गोली मारी गई. घटना के पीछे पारिवारिक रंजिश की वजह सामने आयी है. आरोपी ललित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है.

