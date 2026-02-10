ETV Bharat / state

बलिया में बीच बाजार में मारी गोली, फिरोजाबाद में जानलेवा हमला

बलिया: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी बीच बाजार में दबंगों ने एक युवक आयुष सिंह को घर से बुलाकर बीच बाजार में ही सोने पर गोली मारी. गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई. इस बीच आसपास के लोगों ने 108 एंबुलेंस के मदद से घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए युवक को जिला चिकित्सालय से वाराणसी रेफर कर दिया. सूचना के बाद मौके पहुची स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकार अपर पुलिस अधीक्षक जांच में जुट गए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि थाना हल्दी पर 112 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया. जहां पर डाक्टरों ने गम्भीर स्थिति में ट्रामा सेंटर BHU के लिए रेफर कर दिया. घायल युवक आयुष सिंह ने बताया क आपसी विवाद में गोली मारी गयी है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया. फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान को मारी गोली वहीं फिरोजाबाद जिले में सोमवार देर रात ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावर, ग्राम प्रधान का परिचित है और रिश्ते में उसका भतीजा लगता है. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब ग्राम प्रधान अपने ही एक रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैरिज होम आये थे.