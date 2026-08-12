दिल्ली के किशनगढ़ में चली गोली, लाइसेंसी बंदूक संभालते समय ड्राइवर से हुई चूक; मालिक घायल
साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ मोटर मार्केट में गोली चलने से 60 साल के शख्स घायल,अस्पताल में भर्ती,जांच में जुटी पुलिस
Published : August 12, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 12:00 PM IST
नई दिल्ली:साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ मोटर मार्केट से गोली चलने की एक घटना सामने आई है, जिसमें 60 साल के महेंद्र सिंह घायल हो गए. महेंद्र सिंह वसंत कुंज इलाके के रहने वाले हैं और 11 अगस्त को अपने ड्राइवर मोनू कुमार के साथ किशनगढ़ मोटर मार्केट पहुंचे थे. इसी दौरान लाइसेंसी हथियार से अचानक गोली चल गई और गोली महेंद्र सिंह के कंधे में जा लगी. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल महेंद्र सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
लाइसेंसी हथियार से चली गोली
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि महेंद्र सिंह के पास लाइसेंसी हथियार था, जिसे उन्होंने अपने ड्राइवर मोनू कुमार को सौंप दिया था. मोनू कुमार जब हथियार को संभाल रहा था, उसी दौरान अचानक फायर हो गया. गोली सीधे महेंद्र सिंह के कंधे में लगी. घटना के तुरंत बाद मोनू कुमार ने बिना देरी किए घायल महेंद्र सिंह को फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
Delhi: A 60-year-old builder’s father, Mahendra Singh, was shot in the shoulder at Kishangarh Motor Market, South-West Delhi. Police said his driver accidentally discharged a licensed firearm while handling it. The driver was apprehended, the weapon seized, and police are… pic.twitter.com/Jma1B3Fklx— IANS (@ians_india) August 12, 2026
डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने दी जानकारी
पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी. डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का सामने आया है. यानी पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हथियार से जानबूझकर फायरिंग नहीं की गई, बल्कि उसे संभालने के दौरान अचानक गोली चल गई.
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हथियार से जानबूझकर फायरिंग नहीं की गई,हालांकि पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हथियार किस स्थिति में था, उसे किस तरह संभाला जा रहा था और गोली चलने की वजह क्या रही. घटना के बाद लाइसेंसी हथियार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि उसकी जांच की जा सके.- अमित गोयल,डीसीपी साउथ वेस्ट
ड्राइवर मोनू कुमार को पुलिस ने पकड़ा
इस पूरे मामले में पुलिस ने ड्राइवर मोनू कुमार को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब घटनास्थल से जुड़े तथ्यों, मौजूद लोगों के बयान और घटना के दौरान की परिस्थितियों को जांच का हिस्सा बना रही है. पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि फायरिंग की घटना उसी तरह हुई है, जैसा शुरुआती पूछताछ में सामने आया है. फिलहाल पुलिस की जांच में मामला हादसे का ही माना जा रहा है. वहीं, महेंद्र सिंह का फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस की जांच के साथ-साथ अस्पताल में उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जा रही है.
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