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प्रतापगढ़ के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में खल रही है कमी, नहीं है वेंटिलेटर की सुविधा

प्रतापगढ़ : डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं के बेहतर उपचार के लिए संचालित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है. मगर, वेंटिलेटर का न होना एक बड़ी और गंभीर कमी है.

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक यहां 14 बेड की क्षमता वाले एसएनसीयू में मौज़ूदा समय में 11 नवजात शिशु भर्ती हैं. यूनिट में सभी बेड पर वॉर्मर की व्यवस्था है, जबकि नवजातों में पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी की चार यूनिट उपलब्ध हैं. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, जरूरतमंद नवजात को तत्काल भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है.

मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में भी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. यहां सभी ब्लड ग्रुप और ब्लड से संबंधित आवश्यक मशीनों की व्यवस्था है. प्रसव के दौरान किसी महिला को अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ने पर ब्लड बैंक के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है. जरूरत के अनुसार संबंधित ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है.

चिकित्सकों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर नवजात शिशुओं को एक से डेढ़ महीने तक भर्ती रखकर उपचार दिया जाता है और स्वस्थ होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाता है.

एसएनसीयू में सुविधाओं के बीच एक बड़ी कमी वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर सामने आई है. यदि किसी नवजात की हालत गंभीर होती है और उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है तो मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधा नहीं होने के कारण उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर करना पड़ता है. हालांकि, जिन बच्चों की स्थिति उपलब्ध संसाधनों के जरिए नियंत्रित की जा सकती है, उनका उपचार यहीं किया जाता है.

नवजात शिशुओं के उपचार में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बेहद ज़रूरी होती है. इसे ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज में बिजली के साथ जेनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है. बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल जनरेटर चालू कर दिया जाता है, जिससे वॉर्मर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का संचालन प्रभावित न हो.

एसएनसीयू में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नौ नर्सिंग स्टॉफ, एक पीडियाट्रिक विशेषज्ञ और तीन मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी निर्धारित है. इन सभी के माध्यम से 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं संचालित की जाती हैं. संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, कैप, ग्लव्स और सैनिटाइज़र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं. पीडियाट्रिक विभाग के अधिकारियों का कहना है नवजात शिशुओं के उपचार में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाइयां भी यूनिट में मौजूद हैं.

नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद

मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में स्थानांतरण के बाद व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवजीत शर्मा ने बताया कि उन्हें कार्यभार संभाले अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है. संस्थान में जो भी कमियां हैं, उन्हें अगले एक से तीन महीने के भीतर दूर कर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने डेढ़ महीने के आसपास व्यवस्थाओं में और सुधार होने की उम्मीद जताई.

बता दें कि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू और ब्लड बैंक की सेवाएं संचालित हैं. नवजात शिशुओं के उपचार के लिए बेड, वाॉर्मर, फोटोथेरेपी, दवाइयों और 24 घंटे स्टॉफ की उपलब्धता राहत देने वाली है. हालांकि, वेंटिलेटर जैसी महत्वपूर्ण सुविधा का अभाव अब भी चुनौती है. आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से शेष कमियों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी.

नोडल SNCU डॉ. आर के पाण्डेय ने दी जानकारी

बाल रोग विशेषज्ञ और नोडल SNCU, डॉ. आर के पाण्डेय ने बताया कि "रेफरल बहुत काम आता है, जितना भी हो सकता है पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है. जितनी भी दवाइयां हैं बाकि सुविधाएं हैं सब पूर्ण रूप से यहां मौजूद हैं. यहां तक की 725 ग्राम से लेकर बाकी सभी का इलाज होता है. जिला स्तर पर इलाज संभव है, लेकिन कुछ कारण है जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट रेफर करके बच्चे को भेजा भी जाता है तो प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइजेसन करके भेजा जाता है. एलएस एंबुलेंस है, इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम है, जो हमेशा मौजूद है. इसके द्वारा पेशंट को हायर सेंटर भेजा जाता है. हमारे पास सीपैप भी आए हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं. जिन बच्चों को जरूरत होती है, उन्हें दिया जाता है. हमारे पास इस समय 3 मेडिकल ऑफिसर और मैं खुद. यहां नोडल डॉक्टर स्टॉफ की हमारे यहां कोई कमी नहीं है. वार्मर बेड के साथ अटैच है. 14 बेड की व्यवस्था है. 11 बच्चे एडमिट हैं. मैं चाहूंगा कि प्रशिक्षण एफबीएनसी की ट्रेनिंग फिर से चालू की जाए, जो पहले सरकार की तरफ से चल रही थी, उसको फिर से चालू किया जाए, जिसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए. SNCU में जितना बेड होना चाहिए उतना मेरे पास उपलब्ध है."

सीएमएस आर के पाण्डेय ने बताया कि "हमारे यहां 14 बेड के लिए SNCU सीपैक मशीन भी हमारे यहां आ गई है. इसके लिए कुछ उपकरणों की जरूरत है, जो मैंने प्रधानाचार्य से मांग की है. हमारा SNCU पहले से अच्छा रन करने लगा है. 14 बेड हमारे रनिंग पर है और लगभग सभी भरे भी रहते हैं. 24 घंटे डॉक्टर और नर्स मौजूद रहते हैं. शिफ्ट वाइज़ शिफ्ट ड्यूटी लगती है. पूरा महीने भर का शेड्यूल बनता है. SNCU में उपकरणों की कमी नहीं है. इससे ऊपर एक होता है NICU जो नई बिल्डिंग सेकंड फ्लोर पर खुलवाने का प्लान अभी चल रहा है. NICU अगर यहां खुल जाएगा, तो जो प्रयागराज जाना पड़ता है तो, कहीं किसी को नहीं जाना पड़ेगा. शिकायत मिलने पर कमेटी बनाकर जांच हम करते हैं."

प्रतापगढ़ के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में नहीं है वेंटिलेटर की सुविधा. (ETV Bharat)

SNCU में अभी 14 बेड है और सब में आर्मर लगे हैं. 14 से मैनेज हो जाता है. बेड बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं. हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ हैं. एसएनसीयू में सैनिटाइजेशन का अच्छे से ख्याल रखा जाता है. जिससे किसी बच्चों को इन्फेक्शन न हो, कॉलेज की अपनी एंबुलेंस तो नहीं है. 108 से संपर्क करते हैं तो, वह तुरंत आते हैं. कंपोनेंट यूनिट भी है. हमारे पास और ब्लड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है. मेरे पास ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात आज भी हो रही थी. यह सबसे बड़ा इश्यू है. इसके लिए गार्डों को चेतावनी दी गई है, और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

कुल मिलाकर, देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में सुविधाएं तो दिख रही हैं. मगर, नवजात शिशुओं के लिए बेहद संवेदनशील माने जाने वाले SNCU (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में वेंटिलेटर का न होना एक बड़ी और गंभीर कमी है.