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एयर एंबुलेंस सेवा में कमी, बिलासपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, राशि लौटाने समेत जुर्माना का आदेश

बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयर एम्बुलेंस सेवा में कमी और लापरवाही के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. फैसले में एयर रेस्क्यूअर्स वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता कृतिका अग्रवाल को 7.50 लाख रुपये की पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है.

बिलासपुर : बिलासपुर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही बरतने पर बड़ा फैसला सुनाया है. उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 7.50 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है.

क्या है मामला ?

मामले के अनुसार कृतिका अग्रवाल ने अपने कैंसर पीड़ित मामा बसंत चरण अग्रवाल को बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर से दिल्ली ले जाने के लिए 12 जुलाई 2025 को एयर एम्बुलेंस सेवा बुक की थी.इसके लिए कंपनी को 7.50 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किया था. लेकिन निर्धारित तिथि पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई. कंपनी ने खराब मौसम का हवाला देकर उड़ान स्थगित कर दी, जबकि शिकायतकर्ता ने विमानन प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन जारी था.



आयोग ने पाया सेवा में कमी

आयोग ने पाया कि कंपनी ने बार-बार उड़ान और काम में बदलाव किया और समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज को दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती होने का मौका नहीं मिल पाया. इस वजह से अगले दिन मरीज की मौत हो गई. आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी और उपभोक्ता के प्रति लापरवाही माना. आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर 7.50 लाख रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, मानसिक तकलीफ के लिए 25 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया है.



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