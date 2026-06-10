ETV Bharat / state

खरीफ सीजन में डीजल और खाद के लिए किसान परेशान, सरगुजा कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का प्रदर्शन

खरीफ सीजन में डीजल और खाद के लिए परेशान हुआ किसान, सरगुजा कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का प्रदर्शन

Shortages of fertilizer and diesel
कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: मानसून के आने में बहुत कम वक्त बचा है. खरीफ सीजन की खेती की तैयारियों में किसान जुट गया है. लेकिन खाद और डीजल की किल्लत के चलते किसान धीरे धीरे मायूस होता जा रहा है. किसानों का कहना है कि उनको बाजार और सोसायटियों से खाद नहीं मिला रहा. खेती किसानी के लिए वो जब पेट्रोल पंपों पर तेल लेने जा रहे हैं तो उनको गैलेने में तेल नहीं दिया जा रहा. पेट्रोल पंपों के संचालकों का कहना है कि एसडीएम का दस्तखत वाला आदेश लेकर आओ तो तेल मिलेगा. किसानों की इन्ही समस्याओं को उठाते हुए आज कांग्रेस कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पर नारेबाजी की.

किसान हित में कांग्रेस का प्रदर्शन

किसान कांग्रेस ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों को हो रही दिक्कतों के समाधान का निवेदन किया. मुख्य रूप से खाद की किल्लत और डीजल ना मिलने के संकट पर किसान कांग्रेस ने जोर दिया. किसान कांग्रेस ने कहा कि अगर किसानों को राहत नहीं मिलती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जवाबदारी राज्य सरकार पर होगी.

कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

किसानों को गैलेन में तेल नहीं दिया जा रहा है. इसकी वजह से खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा है. खाद की लिमिट भी शासन ने तय कर दी है. किसानों को जितनी मात्रा में खाद चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है. आधे खाद की भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है. कुछ ही किसान पढ़े लिखे हैं बाकी सब अनपढ़ हैं,ऐसे में कौन किसान लेटर लेकर एसडीएम दफ्तर दस्तखत के लिए जाएगा: नुरूल सिद्दीकी, कांग्रेस नेता

किसान कांग्रेस का आरोप

किसान कांग्रेस नेता नुरूल सिद्दीकी ने कहा, "किसान परेशान है इसलिए किसान कांग्रेस की तरफ से हम लोग ज्ञापन देने आये हैं, क्योंकी बरसात आ जायेगी तो किसान को सब तुरन्त चाहिए होगा, सोसायटी में यूरिया, इफ्को कुछ नही है, अगर शासन इसको मुहैया नही कराएगा तो दिक्कत होगी, अगर ये नही मिला तो हम इसके लिए संघर्ष करेंगे."

कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप

किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने कहा, "आज किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग कलेक्टर से मिलने आये थे, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, डीजल डब्बे में नहीं दिया जा रहा है, कलेक्टर ने कहा की एसडीएम से अनुमति लेकर किसान डब्बे में डीजल ले सकते हैं, अब सवाल ये है की यहां ज्यादातर किसान अनपढ़ हैं. अनपढ़ किसान कैसे एसडीम के यहां आवेदन करेंगे और वो तो आफिस के चक्कर ही काटते रह जायेंगे. गांव में सरपंच और सचिव के माध्यम से ये व्यवस्था बनानी चाहिए, अगर सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आन्दोलन किया जाएगा."

दिग्गी राजा का सरगुजा प्रेम : आखिर क्यों सरगुजा के विकास के लिए दिग्विजय सिंह ने दी 20 लाख की स्वीकृति

सरगुजा में हितग्राहियों को पेंशन का इंतजार, विभाग का दावा अप्रैल तक का पेंशन जारी

Ground Report: ना सही नंबर प्लेट ना फिटनेस, सरगुजा की सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर दौड़ रहे कबाड़ और कंडम वाहन

TAGGED:

SURGUJA COLLECTORATE
AMBIKAPUR
KHARIF SEASON 2026
IRAN US WAR
SHORTAGES OF FERTILIZER AND DIESEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.