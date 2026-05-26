डीजल और खाद की किल्लत से किसान परेशान, बस्तर में कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन
किसानों का कहना है कि डीजल और खाद के बिना किसानों की फसल खेतों में सूख जाएगी, वो कर्जदार बन जाएंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 4:52 PM IST
बस्तर: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की किल्लत एशियाई मुल्कों में बनी हुई है. भारत भी इससे प्रभावित है. भारत सरकार लगातार इस कोशिश में है कि पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों और रास्तों के जरिए लाया जाए. लेकिन देश में जितनी तेल की खपत है, उतनी पूरी कर पाना फिलहाल मुश्किल साबित हो रहा है.
डीजल और खाद की किल्लत ने किया परेशान
बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने तेल की किल्लत को देखते हुए डिब्बों और तेल के जरकिन में पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए बस्तर के किसान लखेश्वर कश्यप कहते हैं, हमें बताया गया है कि डिब्बों और जरकिनों में तेल नहीं दिया जाएगा. हम उन गांवों में रहते हैं जहां से पेट्रोल पंप की दूरी करीब-करीब 15 से 20 किमी है. हम अगर यहां ट्रैक्टर लेकर तेल लेने आते हैं तो हमारा डीजल नुकसान होगा. ऐसे में हम जरकिन लेकर तेल लेने आते हैं. इससे तेल की भी बचत होती है.
प्राइवेट गाड़ी मालिकों को भर-भरकर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है. किसान जब तेल के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसे नियम और कायदे कानून बताए जाते हैं. हमें समय पर खाद नहीं मिला और डीजल नहीं मिला तो हम खेती कैसे करेंगे. अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे: लखेश्वर कश्यप, किसान
कई किसान डीजल व खाद की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. फिलहाल डब्बे और जरकिन में डीजल पेट्रोल SDM के परमिशन पर शासन के आदेश के आधार पर दिया जा रहा है. आगामी दिनों में जैसे ही अन्य निर्देश प्राप्त होंगे उस आधार पर उसका उसका पालन किया जाएगा: एआर राणा, संयुक्त कलेक्टर, बस्तर
किसानों का दर्द कौन सुनेगा
लखेश्वर बघेल की तरह दूसरे किसान भी कहते हैं कि कम से कम हमें गैलेन में 40 लीटर तक डीजल दिया जाना चाहिए. हम ये डीजल खेतों में पंप चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. खेती के काम में ट्रैक्टर को लगाते हैं तो उसमें डीजल डालते हैं. दिन भर अगर ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल की खपत भी ज्यादा होगी. अभी खेती किसानी का वक्त है, ऐसे में अगर हमें डीजल और खाद नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे. किसान कहते हैं कि ऐसे में हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी.
कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आए किसानों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ी मालिकों को भर-भरकर तेल दिया जा रहा है. लेकिन जो किसान खेती के लिए डीजल लेने आ रहे हैं उनको तेल नहीं दिया जा रहा. किसानों का कहना है कि अगर 15 से 20 दिनों के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे.
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