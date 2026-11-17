चंडीगढ़ की कॉलोनियों में जल्द दूर होंगी बुनियादी सुविधाओं की कमी, अलग-अलग दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
Chandigarh Colonies Problem Solving assurance : चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कॉलोनियों की बुनियादी सुविधाओं को जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है.
Published : November 17, 2026 at 10:19 PM IST
Chandigarh Colonies Problem Solving assurance : चंडीगढ़ शहर के विकास के साथ-साथ पुनर्वास कॉलोनियों और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने अब अगले एक साल का लक्ष्य तय किया है. सीवरेज, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों को अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भरोसा दिलाया है कि वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान यानी 1 अप्रैल 2027 से 1 अप्रैल 2028 तक इन बस्तियों में सामने आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए लोगों से अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रशासन तक पहुंचाने की अपील भी की गई है.
जरूरी सुविधाएं देना भी उद्देश्य : प्रशासक ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल लोगों को मकान उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं देना भी है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से अब तक हजारों लोगों को अलग-अलग स्थानों पर बसाया गया है. अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ सीधे संवाद से प्रशासन को जमीनी समस्याओं को समझने में मदद मिली है. उन्होंने डीसी और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम का आभार जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को झुग्गी-मुक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के साथ अब लोगों को उनके मकानों का अधिकार भी दिया जा रहा है.
48 दिनों तक जनता की शिकायतें सुनने का दावा : प्रशासक ने बताया कि उन्होंने यूटी में 48 दिन तक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए विशेष सुनवाई की. इस दौरान करीब 350 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 333 का समाधान किया जा चुका है. बाकी शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन अधिक से अधिक सेवाओं और शिकायत निवारण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि लोगों की शिकायतें सीधे रिकॉर्ड में दर्ज हों और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके.
नगर निगम को 175 करोड़ की सहायता : शहर के विकास कार्यों के लिए नगर निगम को केंद्र सरकार से करीब 175 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी दी गई. इसके अलावा सड़कों की मरम्मत और पेवर ब्लॉक के काम पर 48 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. लंबे समय से अनुकंपा के आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है. इसके तहत 93 लंबित मामलों में नियुक्तियां देने की बात कही गई है.
राजस्व में बढ़ोत्तरी : प्रशासक ने राजस्व बढ़ाने में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में करीब 75 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 168 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया. वहीं, स्टेट ऑफिस के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2024-25 में यह करीब 164 करोड़ रुपये था, जबकि इस साल 335 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी गई. प्रशासक के अनुसार, राजस्व में बढ़ोतरी से प्रशासन को विकास कार्यों और जनसुविधाओं पर अधिक खर्च करने में मदद मिलेगी.
पुलिस के लिए 140 नए क्वार्टर : पुलिस कर्मचारियों के लिए 140 नए आवास बनाने का बजट उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई. प्रशासक ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम चार मिनट है. शहर में अब तक दो हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और दो हजार अतिरिक्त कैमरे लगाने को मंजूरी दी गई है. पुलिस विभाग को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने और एनडीपीएस मामलों में 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का भी उल्लेख किया गया.
शिक्षा में 99.93 प्रतिशत साक्षरता : शिक्षा के क्षेत्र में चंडीगढ़ की साक्षरता दर 99.93 प्रतिशत बताई गई. प्रशासन की ओर से करीब 15 हजार लोगों का घर-घर सर्वे करवाकर निरक्षर लोगों की पहचान करने और उन्हें शिक्षित करने का दावा किया गया. इसके अलावा 774 शिक्षकों की भर्ती का भी उल्लेख किया गया. सरकारी स्कूल के एक विद्यार्थी द्वारा 12वीं कक्षा में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप करने को भी शहर की शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धि बताया गया.
खिलाड़ियों को 34 करोड़ के पुरस्कार : खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और पुरस्कार दिए जाने की जानकारी दी गई. खिलाड़ियों की वार्षिक प्रोत्साहन राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार रुपये कर दी गई है. इसके अलावा 22 तारीख को दूसरी विश्व मैराथन आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सात हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं. इसमें करीब 10 हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. चंडीगढ़ को एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने और शहर की एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया.
अगले एक साल में इलेक्ट्रिक बसों पर जोर : परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगले एक साल में सभी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत 328 छोटी बसें मंगाने की जानकारी दी गई. वहीं, बस डिपो के निर्माण पर 84 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. बिजली विभाग के निजीकरण से हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होने का दावा भी किया गया. इसके साथ ही सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
बापूधाम की पुलिया होगी ऊंची : बारिश के दौरान बापूधाम क्षेत्र में लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए वहां की पुलिया को ऊंचा करने के लिए 12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. प्रशासक ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान चंडीगढ़ के लिए करीब 4,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया था. इसके अलावा 6 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से 258 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था. बापूधाम की पुलिया का काम भी इसी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है.
51 प्रतिशत तक पहुंचा शहर का हरित क्षेत्र : प्रशासक ने चंडीगढ़ की हरियाली को शहर की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि वर्ष 2023 में हरित क्षेत्र करीब 38 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने दावा किया कि देश में चंडीगढ़ का हरित क्षेत्र सबसे अधिक है. इसके साथ ही शहर के करीब 900 पार्कों को लोगों के बैठने, घूमने और समय बिताने के लिए बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने लोगों से पौधारोपण अभियान और शहर की सफाई व्यवस्था में भी सहयोग करने की अपील की. प्रशासक ने कहा कि शहर को साफ रखना केवल प्रशासन या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है. लोगों को कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालना चाहिए, ताकि शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे.
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