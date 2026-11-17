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चंडीगढ़ की कॉलोनियों में जल्द दूर होंगी बुनियादी सुविधाओं की कमी, अलग-अलग दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

चंडीगढ़ की कॉलोनियों में जल्द दूर होंगी बुनियादी सुविधाओं की कमी ( ETV Bharat )

Chandigarh Colonies Problem Solving assurance : चंडीगढ़ शहर के विकास के साथ-साथ पुनर्वास कॉलोनियों और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने अब अगले एक साल का लक्ष्य तय किया है. सीवरेज, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों को अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भरोसा दिलाया है कि वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान यानी 1 अप्रैल 2027 से 1 अप्रैल 2028 तक इन बस्तियों में सामने आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए लोगों से अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रशासन तक पहुंचाने की अपील भी की गई है.

जरूरी सुविधाएं देना भी उद्देश्य : प्रशासक ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल लोगों को मकान उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं देना भी है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से अब तक हजारों लोगों को अलग-अलग स्थानों पर बसाया गया है. अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ सीधे संवाद से प्रशासन को जमीनी समस्याओं को समझने में मदद मिली है. उन्होंने डीसी और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम का आभार जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को झुग्गी-मुक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के साथ अब लोगों को उनके मकानों का अधिकार भी दिया जा रहा है.

48 दिनों तक जनता की शिकायतें सुनने का दावा : प्रशासक ने बताया कि उन्होंने यूटी में 48 दिन तक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए विशेष सुनवाई की. इस दौरान करीब 350 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 333 का समाधान किया जा चुका है. बाकी शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन अधिक से अधिक सेवाओं और शिकायत निवारण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि लोगों की शिकायतें सीधे रिकॉर्ड में दर्ज हों और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके. नगर निगम को 175 करोड़ की सहायता : शहर के विकास कार्यों के लिए नगर निगम को केंद्र सरकार से करीब 175 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी दी गई. इसके अलावा सड़कों की मरम्मत और पेवर ब्लॉक के काम पर 48 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. लंबे समय से अनुकंपा के आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है. इसके तहत 93 लंबित मामलों में नियुक्तियां देने की बात कही गई है. राजस्व में बढ़ोत्तरी : प्रशासक ने राजस्व बढ़ाने में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में करीब 75 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 168 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया. वहीं, स्टेट ऑफिस के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2024-25 में यह करीब 164 करोड़ रुपये था, जबकि इस साल 335 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी गई. प्रशासक के अनुसार, राजस्व में बढ़ोतरी से प्रशासन को विकास कार्यों और जनसुविधाओं पर अधिक खर्च करने में मदद मिलेगी. पुलिस के लिए 140 नए क्वार्टर : पुलिस कर्मचारियों के लिए 140 नए आवास बनाने का बजट उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई. प्रशासक ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम चार मिनट है. शहर में अब तक दो हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और दो हजार अतिरिक्त कैमरे लगाने को मंजूरी दी गई है. पुलिस विभाग को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने और एनडीपीएस मामलों में 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का भी उल्लेख किया गया.