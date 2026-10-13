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दुर्ग जिला अस्पताल में एक्स रे फिल्म खत्म, गरीब मरीजों की बढ़ी परेशानी

दुर्ग जिला अस्पताल में एक्स रे फिल्म खत्म ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के संभाग स्तरीय और प्रदेश में नंबर वन का तमगा हासिल करने वाले दुर्ग जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.अस्पताल में पिछले कई दिनों से एक्स-रे फिल्म खत्म होने के कारण रोजाना करीब 300 से 400 मरीजों को बिना एक्सरे के लौटना पड़ रहा है. दूर-दराज से इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले गरीब मरीजों के सामने अब निजी सेंटर में महंगा एक्स-रे कराने की मजबूरी है.



पूरे संभाग से आते हैं मरीज