यूपी के राजकीय ANM-GNM सेंटरों में शिक्षकों की कमी; ट्रेनिंग की गुणवत्ता पर असर

लखनऊ: प्रदेश के भीतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) और राजकीय ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) सेंटरों में शिक्षकों (ट्यूटर) की 50 फीसदी से अधिक कमी है. ऐसे में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से कई मामले ऐसे सीएमओ ऑफिस आए हैं, जहां पर इस बात का खुलासा हुआ कि मरीजों की देखरेख में बड़ी लापरवाही बरती गई.

बात करें लखनऊ की तो यहां वर्ष 2022 से नौ राजकीय जीएनएम सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटरों में 452 विद्यार्थियों को तीन वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है. इसी तरह 36 राजकीय एएनएम केंद्रों में 1800 सीटें हैं. इस वर्ष 1576 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है. अन्य सीटें खाली हैं. इन सेंटरों में शिक्षकों की कमी है. यह कमी 50 फीसदी से ज्यादा है. इसे देखते हुए सरकार ने राजकीय जीएनएम और एएनएम सेंटरों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर फोकस किया है.

महानिदेशक का दावा है कि जल्द ही इन पदों को भरने के की कवायद शुरू जाएगी. जब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक विभाग में कार्यरत संबंधित विधा के उच्च प्रशिक्षित स्टाफ को भी मौका दिया जाएगा ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके.

आईएनसी से नहीं है मान्यता: इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) से अब तक एएनएम व जीएनएम केंद्रों ka मान्यता नहीं मिली है. ऐसे में यहां प्रशिक्षण लेने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे राज्य में नौकरी करने में समस्या आती है. वहीं, कई छात्रों ने बताया कि उन्हें क्लीनिकल प्रशिक्षण सिर्फ सीएचसी में दिलाया जा रहा है. जिला चिकित्साल और जिला महिला चिकित्सालय में भी प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए.