शिक्षकों की कमी से भगवान भरोसे पढ़ाई, आधा सत्र बीता लेकिन नहीं हुई भर्ती
कोरबा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है.मंत्री ने जल्द ही भर्ती करने का आश्वासन दिया है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2026 at 9:29 PM IST
कोरबा : जिले के सरकारी स्कूलों में आधे से ज्यादा शैक्षणिक सत्र बीत चुका है. लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार है. हालात ये हैं कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों से लेकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय(सेजेस) तक शिक्षकों की भर्ती का इंतजार हो रहा है. शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने के आसार हैं, जबकि सेजेस में अक्टूबर के अंत में भर्ती के संकेत मिले हैं. ऐसे में आधे से भी ज्यादा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती की संभावना है. फिलहाल बच्चे बिना शिक्षक के ही पठन-पाठन कर रहे हैं.
प्राइमरी और मिडिल स्कूल में गंभीर स्थिति
सबसे गंभीर स्थिति जिले के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में है. लगभग 250 से अधिक पद रिक्त हैं. शासन स्तर से फिलहाल महज 130 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इनमें प्राथमिक स्कूलों के 100 और मिडिल स्कूलों के 30 पद शामिल हैं. यानी भर्ती पूरी होने के बाद भी सभी रिक्त पद नहीं भर पाएंगे. शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है. इसके बाद परीक्षा परिणाम, दस्तावेज सत्यापन, पात्र अभ्यर्थियों का चयन और पदस्थापना जैसी प्रक्रियाएं पूरी होंगी. पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक खिंचने की संभावना है. जिले में प्राइमरी स्कूल की संख्या 1479, तो मिडिल स्कूल की संख्या 524 है. इनमें से लगभग 138 स्कूल एकल शिक्षकीय है. जहां पूरे स्कूल में केवल एक शिक्षक पदस्थ हैं.
15 सेजेस स्कूलों में 79 पद हैं रिक्त
यही हाल स्वामी आत्मानंद स्कूलों का भी है. कोरबा जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 15 स्कूल संचालित हैं. यहां 79 पद रिक्त हैं, यह सभी पद संविदा आधार पर भर्ती किए जाते हैं. गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षक नदारद हैं. उनकी गैर मौजूदगी में किसी तरह बच्चे अध्यापन कर रहे हैं. सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन माध्यमों से ही बच्चे पढ़ रहे हैं. पहले स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जिला स्तर की कमेटी द्वारा ही इंटरव्यू के आधार पर पदों पर भर्ती की जा रही थी, गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह भर्ती जिला स्तर पर बंद कर दी गई है. अब संचालनालय से राज्य स्तर पर पूरे राज्य के लिए 1812 पदों पर सेजेस में भर्ती की जा रही है. जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है, फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.
5000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित
इस विषय में कोरबा के विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन का कहना है कि यह विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. जहां शिक्षकों की कमी है, वहां की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, राज्य शासन द्वारा 5000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है.
अक्टूबर के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. भाजपा की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है. जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी- लखन लाल देवांगन, कैबिनेट मंत्री
तीन सत्र से है जिले में शिक्षक का संकट
जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कोई नई समस्या नहीं है. लगातार तीन शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी शिक्षक संकट का सामना कर रहे हैं. समस्या को लेकर छात्र कलेक्टोरेट तक पहुंचे और पसान में चक्काजाम भी किया. लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका. जिला शिक्षा विभाग ने मई में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन भी मंगाए थे. लेकिन शासन स्तर से इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया. अब भर्ती की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ रही है. लेकिन परीक्षा की तारीख अक्टूबर में होने के कारण नियुक्ति में लंबा समय लगेगा.
40 शिक्षक छात्रावास में अटैच
शिक्षकों की कमी के बीच एक ओर जहां बच्चे अध्यापन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के 40 शिक्षक छात्रावासों और आश्रमों में अटैच किए गए हैं. इनमें से कई आश्रम और छात्रावास आदिवासी विभाग के हैं. जहां आश्रम अधीक्षक के पद रिक्त हैं. कोरबा जिले में 186 आश्रम और छात्रावास संचालित हैं. जहां अधीक्षक के पद रिक्त होने के कारण शिक्षकों को यहां बतौर अधीक्षक अटैच कर दिया गया है. नियमतः इन सभी 40 अटैच किए गए शिक्षकों की नियुक्ति किसी न किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए की गई थी. लेकिन अधीक्षक के पद रिक्त होने के कारण इन्हें आश्रम और छात्रावास में अस्थाई तौर पर संलग्न कर दिया गया है.
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