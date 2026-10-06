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शिक्षकों की कमी से भगवान भरोसे पढ़ाई, आधा सत्र बीता लेकिन नहीं हुई भर्ती

बिना शिक्षक हो रही पढ़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा : जिले के सरकारी स्कूलों में आधे से ज्यादा शैक्षणिक सत्र बीत चुका है. लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार है. हालात ये हैं कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों से लेकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय(सेजेस) तक शिक्षकों की भर्ती का इंतजार हो रहा है. शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने के आसार हैं, जबकि सेजेस में अक्टूबर के अंत में भर्ती के संकेत मिले हैं. ऐसे में आधे से भी ज्यादा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती की संभावना है. फिलहाल बच्चे बिना शिक्षक के ही पठन-पाठन कर रहे हैं.