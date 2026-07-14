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बोकारो के इस स्कूल में 4 शिक्षकों के भरोसे 650 विद्यार्थियों की पढ़ाई, 6.80 करोड़ की नवनिर्मित बिल्डिंग में आई दरारें

बोकारो: जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तेलो के उत्क्रमित नेहरू प्लस टू उच्च विद्यालय की स्थिति बदहाल है. 1957 में बने इस स्कूल में 650 छात्र, सिर्फ 4 शिक्षकों के भरोसे पढ़ रहे हैं. जबकि 6.80 करोड़ की लागत से बनाई गई नई बिल्डिंग हैंडओवर से पहले ही दरक गई है.

बोकारो के चंद्रपुरा में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है. तेलो का नेहरू प्लस टू स्कूल, जहां 650 छात्र नामांकित हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 शिक्षक हैं. वहीं 6.80 करोड़ रुपये से बनी नई बिल्डिंग हैंडओवर से पहले ही दरारों से भर गई है.

स्कूल में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं

1957 में स्थापित यह स्कूल कभी पूरे क्षेत्र की शान था, लेकिन आज यहां विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है. स्कूल में एक फिजिकल, एक हिंदी, एक इतिहास और हेडमास्टर अजय चक्रवर्ती ही पदस्थापित हैं. हेडमास्टर कागजी काम में उलझे रहते हैं, यानी 650 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ 2 शिक्षकों के सहारे चल रही है. सबसे बड़ी दिक्कत इंटरमीडिएट में है. कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में पद ही सृजित नहीं हुए हैं. ऐसे में बच्चे बिना शिक्षक के भटक रहे हैं.

भाजपा नेता सुरेश कुशवाहा ने उठाए सवाल

भाजपा तेलो मंडल के अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य से जानकारी ली और व्यवस्था पर सवाल उठाए. सुरेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि संवेदक ने बिल्डिंग की दरारों को प्लास्टर और पुट्टी से छिपाने की कोशिश की, लेकिन छूते ही प्लास्टर झड़ने लगा. उन्होंने कहा कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सरकारी पैसे की बर्बादी है. उन्होंने मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है.भाजपा नेता ने कहा कि डीईओ से मिलकर शिक्षकों की बहाली और भवन की जांच कराने की मांग करेंगे.