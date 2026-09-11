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Special: संस्कृत विद्यालय की बदहाल तस्वीर, 7 छात्र और एक शिक्षक, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में क्लास में सोते हुए मिले दो बच्चे

धनबाद के भिश्तीपाड़ा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय में केवल सात छात्र नामांकित हैं. वहीं शिक्षक मात्र एक हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.

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ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 8:29 PM IST

7 Min Read
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धनबाद: संस्कृत... भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक ऐसी भाषा, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, दर्शन और प्राचीन साहित्य की परंपरा में मिलता है. सदियों तक संस्कृत ज्ञान और अध्ययन का महत्वपूर्ण माध्यम रही. यही वजह है कि संस्कृत को सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. लेकिन बदलते दौर में संस्कृत की पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों का रुझान कितना कम हुआ है, इसकी तस्वीर धनबाद के एक सरकारी संस्कृत विद्यालय में देखने को मिली.

स्कूल में मिले दो छात्र

ईटीवी भारत की टीम जब धनबाद के भिश्तीपाड़ा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय की ग्राउंड पड़ताल करने पहुंची, तो स्कूल में नामांकन और कक्षा में मौजूद बच्चों की स्थिति के बीच बड़ा अंतर नजर आया. प्राचार्य की ओर से स्कूल में सात बच्चों के अध्ययनरत होने की बात कही गई, लेकिन हमारी टीम जब कक्षा में पहुंची तो वहां सिर्फ दो बच्चे मौजूद मिले और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दोनों बच्चे पढ़ाई करने के बजाए अपनी कक्षा में सो रहे थे. जब बच्चों से पूछा गया कि आखिर वे कक्षा में सो क्यों रहे हैं, तो उनका जवाब था, स्कूल में बच्चे कम हैं, हम दोनों ही हैं और दो बच्चों के रहने से मन नहीं लगता, इसलिए सो गए.

संस्कृत विद्यालय की बदहाल तस्वीर (Etv Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता ने बच्चों से बातचीत शुरू की और सबसे पहले जानना चाहा कि वे किस कक्षा में पढ़ते हैं. बच्चों ने बताया कि वे नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं. इसके बाद सवाल था कि स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? बच्चों के जवाब से साफ हुआ कि नामांकन की संख्या और नियमित रूप से स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी अंतर है. एक बच्चे ने बताया कि कई बच्चे नामांकित हैं, लेकिन नियमित तौर पर स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बेहद कम है. छात्र ने कहा कि यहां बच्चे कम हैं. हम दो ही हैं.

स्कूल में केवल एक शिक्षक

आखिर स्कूल में बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों है? बच्चों से बात करने पर एक और तस्वीर सामने आई. स्कूल में शिक्षकों की संख्या भी कम है. बच्चों ने बताया कि फिलहाल एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं. उन्होंने बताया कि पहले एक और शिक्षक थे, लेकिन बाद में वे चले गए. उनके चले जाने के बाद अब एक शिक्षक के भरोसे ही पढ़ाई चल रही है. हालांकि, बच्चों ने यह भी बताया कि जो शिक्षक हैं, वही उन्हें पढ़ाते हैं. अलग-अलग विषयों की पढ़ाई कराने की कोशिश होती है.

ईटीवी भारत की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चे संस्कृत विद्यालय में पढ़ने क्यों आए हैं और संस्कृत को लेकर उनकी अपनी सोच क्या है? एक बच्चे ने बताया कि वह यहां पढ़ाई करने के बाद आगे ग्यारहवीं कक्षा में दूसरे विद्यालय में पढ़ाई जारी रखना चाहता है. छात्र ने कहा कि संस्कृत पढ़कर फिर ग्यारहवीं कक्षा में हाईस्कूल चले जाएंगे.

Sanskrit High School
एक शिक्षक और दो छात्र (Etv Bharat)

स्कूल में नामांकित हैं कुल सात बच्चे

वहीं, बच्चों की कम संख्या को लेकर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है. प्राचार्य पवन कुमार झा के मुताबिक, फिलहाल स्कूल में सात बच्चे नामांकित हैं. इसके अलावा पिछले वर्ष कुछ बच्चों ने परीक्षा दी थी और उनका परिणाम आना बाकी है. लेकिन यहां एक सवाल फिर सामने आता है.

अगर विद्यालय में सात बच्चे अध्ययनरत हैं, तो ईटीवी भारत की टीम को कक्षा में सिर्फ दो बच्चे ही क्यों मिले? प्राचार्य का कहना है कि वर्तमान में यहां सात बच्चे हैं. पिछले साल पांच बच्चों ने फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी, उनका रिजल्ट आने वाला है. सात बच्चों का एडमिशन इस बार हुआ है. प्रयास है कि बच्चों की संख्या बढ़े और स्थिति जल्द बेहतर हो.

प्राचार्य का कहना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन यह भी सच है कि पहले इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक हुआ करती थी. समय बदला और धीरे-धीरे संस्कृत की पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों का रुझान कम होता गया. आज स्थिति यह है कि जिस विद्यालय में कभी काफी संख्या में बच्चे पढ़ते थे, वहां कक्षा में दो बच्चों की मौजूदगी ही पूरी तस्वीर सामने रख देती है.

संस्कृत के अलावा भी कई विषयों की होती है पढ़ाई

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यहां संस्कृत के साथ दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होती है. अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं. लेकिन इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत है. यहां संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है. इसके बावजूद विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होना चिंता की बात है. क्योंकि संस्कृत के महत्व को लेकर सवाल नहीं है. सवाल यह है कि संस्कृत की पढ़ाई को आज के दौर में विद्यार्थियों के भविष्य से किस तरह जोड़ा जाए.

Sanskrit High School
भिश्तीपाड़ा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय (Etv Bharat)

छात्रों की संख्या के अलावा शिक्षकों की कमी भी इस विद्यालय की बड़ी चुनौती है. जब एक शिक्षक को सीमित संसाधनों के बीच कई विषयों और बच्चों की पढ़ाई संभालनी पड़े, तो व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ना स्वाभाविक है. हालांकि, अब शिक्षा विभाग की ओर से इस दिशा में पहल की बात कही गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा के मुताबिक, विद्यालय में शिक्षक की कमी को देखते हुए हाल ही में पवन कुमार झा की प्रतिनियुक्ति की गई है. विभाग के मुताबिक फिलहाल स्कूल में सात बच्चे अध्ययनरत हैं.

“हाल ही में एक शिक्षक पवन कुमार झा की स्कूल में प्रतिनियुक्ति की गई है. फिलहाल स्कूल में सात बच्चे अध्ययनरत हैं. बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ स्कूल में जरूरत के अनुसार अन्य शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी." - अभिषेक झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी

यानी शिक्षा विभाग ने शिक्षक की कमी दूर करने की दिशा में एक कदम उठाया है. अब विभाग की नजर बच्चों की संख्या बढ़ाने पर भी है. अधिकारी का कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है और जैसे-जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से दूसरे शिक्षकों की भी व्यवस्था की जाएगी.

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