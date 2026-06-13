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बालोद में पेट्रोल पंप ड्राई, राहगीरों को हो रही परेशानी, हाईवे के पंपों पर पसरा सन्नाटा

बालोद के कई पेट्रोल पंप ड्राई हैं. लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है.

Shortage of petrol and diesel in Balod
बालोद में पेट्रोल डीजल की किल्लत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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बालोद: ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध का असर पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है. बालोद के ज्यादातर पेट्रोल पंप ड्राई की स्थिति में है और जहां पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहे हैं. वहां पर लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. जिसके बाद उन्हें पेट्रोल और डीजल मिल पा रहा है.

किसानों को नहीं मिल पा रहा डीजल

जिले में हालात यह है कि कृषि कार्यों के लिए भी डीजल नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए प्रशासन भी कोई उचित व्यवस्था नहीं बना पा रही है. पहले यह कहा जा रहा था कि किसानों को डिब्बों में डीजल उपलब्ध करा दिया जाएगा. अब डिब्बों में भी डीजल नहीं दिया जा रहा है. जिसके कारण मानसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.

बालोद से दानवीर साहू की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

बालोद के कई पेट्रोल पंप ड्राई

बालोद जिले के मुख्यालय के दो पेट्रोल पंप में बारी-बारी से डीजल पेट्रोल उपलब्ध रहते हैं. परंतु वहां इतनी भीड़ रहती है कि आपातकाल स्थिति में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं हो पता. यहां घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है. उसके बाद पेट्रोल और डीजल यहां मिलता है. आईओसीएल का पेट्रोल पंप जब ड्राई रहता है तो एचपीसीएल में पेट्रोल होता है. जब एचपीसीएल में पेट्रोल डीजल होता है तो आईओसी का पेट्रोल पंप ड्राई रहता है. रोटेशन में यहां पर ईंधन की बिक्री की जा रही है लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. इसी से लगा हुआ मां गंगा मैया मंदिर के समीप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है वह भी ड्राई की स्थिति में है.

हमें घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. जिसके बाद हमें पेट्रोल और डीजल मिल पा रहा है. यहां कई पेट्रोल पंप पर ड्राई की स्थिति है- कुलेश्वर, राहगीर

ज्यादातर डीजल-पेट्रोल के पंप यहां पर ड्राई स्थिति में है. जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है- वेद कुमार साहू, राहगीर

हाईवे के पेट्रोल पंप बंद

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 जो कि धमतरी से गढ़चिरौली को सीधे जोड़ती है. इस राष्ट्रीय राजमार्ग में गुरुर नगर के लगभग सभी पेट्रोल पंप ड्राई की स्थिति में है. धनोरा, करहीभदर, झलमला जैसे पेट्रोल पंप भी ड्राई है.

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