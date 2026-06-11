दुर्ग के धान खरीदी केंद्रों में ढाई करोड़ का धान शॉर्टेज, प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
कबीरधाम के बाद अब दुर्ग के सहकारी समितियों में धान शॉर्टेज सामने आया है.सहकारिता बैंक के अध्यक्ष ने इस पर जांच की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 12:25 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर धान की कमी सामने आने से हड़कंप मच गया है. जिले के धान उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में हजारों क्विंटल धान रिकॉर्ड से कम मिला है. मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित समितियों और केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी कर चार दिन के भीतर धान अथवा उसकी कीमत जमा करने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
27 हजार 900 क्विंटल धान की कमी का अनुमान
दरअसल जांच में जिले के 61 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में कुल 27 हजार 900 क्विंटल से ज्यादा धान की कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए बताई जा रही है. इससे पहले धमधा और जामगांव आर समिति के प्रभारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं. धमधा समिति प्रभारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि जामगांव आर समिति प्रभारी की अग्रिम राहत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
धान शॉर्टेज मामले में निष्पक्ष जांच की मांग
वहीं ननकट्टी समिति ने कमी की राशि जमा कर दी है.वहीं जिला सहकारिता बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी ने जानबूझकर धान शॉर्टेज किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
यदि कर्मचारी निर्दोष हैं तो एफआईआर के डर से लाखों रुपए जमा क्यों कर रहे हैं. अब पूरे मामले की जांच और संभावित आपराधिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं- प्रीतपाल बेलचंदन, अध्यक्ष, जिला सहकारिता बैंक
किन समितियों में मिली धान की कमी
जांच रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 4 हजार 646 क्विंटल धान की कमी धमधा समिति में मिली है. इसके अलावा करेली, बरहापुर, डीडाभाठा और केसरा समितियों में भी बड़ी मात्रा में धान कम पाया गया. अधिकारियों का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया में नहीं बल्कि धान के उठाव, परिवहन, भंडारण और रिकॉर्ड मिलान में गड़बड़ियां सामने आई हैं. सरना धान में सबसे अधिक 22 हजार 802 क्विंटल की कमी दर्ज हुई है.
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