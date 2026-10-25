मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, छह महीने से सिरिंज तक नहीं, मरीजों की जेब पर मार!
रोजाना 2500 मरीजों की ओपीडी, कैल्शियम चार महीने से गायब. पैरासिटामोल, ग्लूकोज और ऑपरेशन थिएटर की जरूरी सामग्री भी आउट ऑफ स्टॉक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 4:20 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों के बीच डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मुफ्त दवाओं की कमी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उपचार की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को कई जरूरी दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही हैं. नतीजतन, मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के बावजूद बाजार से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति और अधिक परेशानी पैदा कर सकती है.
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दवाओं का टोटा
अस्पताल के स्टोर रिकॉर्ड के अनुसार, सिरिंज करीब छह महीने से और कैल्शियम की दवाएं चार महीने से उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा पैरासिटामोल की गोलियां और इंजेक्शन, ग्लूकोज, शुगर और ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाओं की भी कमी बताई जा रही है. ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली कुछ जरूरी दवाएं, सुई और दस्ताने भी करीब तीन महीने से स्टॉक में नहीं हैं. सवाल यह है कि जब अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है?
छह महीने से सिरिंज तक नहीं
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रतिदिन करीब 2500 मरीज ओपीडी में उपचार करवाने पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में मरीज सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर हैं. ऐसे में मुफ्त दवाओं की कमी का सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ रहा है. अस्पताल में इलाज करवाने के बाद यदि मरीजों को जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ें, तो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अधूरा रह जाता है. खासकर लंबे समय तक इलाज करवाने वाले मरीजों के लिए दवाओं का अतिरिक्त खर्च चिंता का विषय बन सकता है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मुफ्त दवाओं की खरीद के लिए मेडिकल कॉलेज को बजट उपलब्ध करवाया जाता है. स्टोर कर्मचारियों के अनुसार, सप्लाई आने पर दवाएं संबंधित विभागों को भेज दी जाती हैं. विभागों से अतिरिक्त मांग आने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है. लेकिन, सवाल यह है कि जब कई जरूरी दवाएं महीनों से उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय रहते प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए?
अस्पताल में दवाओं की कमी
वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देशराज शर्मा ने स्वीकार किया है कि, "अस्पताल में कुछ दवाओं की कमी है. दवाओं के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन सप्लाई अभी तक नहीं पहुंची है. खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाती है और बजट की कमी के कारण सीधे बाजार से दवाएं खरीदना संभव नहीं है."
अस्पताल प्रबंधन की ओर से सप्लाई का इंतजार किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन मरीजों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें जरूरी दवाएं आखिर कब मिलेंगी? स्वास्थ्य सेवाओं में दवाओं की उपलब्धता बुनियादी जरूरत है. ऐसे में संबंधित अधिकारियों को सप्लाई में देरी की समीक्षा कर जल्द व्यवस्था बहाल करने की जरूरत है, ताकि मरीजों को मुफ्त दवाओं के अभाव में अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े.
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