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मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, छह महीने से सिरिंज तक नहीं, मरीजों की जेब पर मार!

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों के बीच डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मुफ्त दवाओं की कमी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उपचार की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को कई जरूरी दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही हैं. नतीजतन, मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के बावजूद बाजार से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति और अधिक परेशानी पैदा कर सकती है.

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दवाओं का टोटा अस्पताल के स्टोर रिकॉर्ड के अनुसार, सिरिंज करीब छह महीने से और कैल्शियम की दवाएं चार महीने से उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा पैरासिटामोल की गोलियां और इंजेक्शन, ग्लूकोज, शुगर और ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाओं की भी कमी बताई जा रही है. ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली कुछ जरूरी दवाएं, सुई और दस्ताने भी करीब तीन महीने से स्टॉक में नहीं हैं. सवाल यह है कि जब अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है?