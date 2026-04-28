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एलपीजी संकट से ठप हुई गरीबों की रसोई, समाजसेवी भी हुए बेबस, कई संस्थाएं हुईं बंद

देवघर में एलपीजी की किल्लत से सभी लोग परेशान हैं, इसका सबसे ज्यादा बुरा असर गरीबों और समाजसेवी संस्थाओं पर पड़ रहा है.

SHORTAGE OF LPG GAS IN DEOGHAR
एलपीजी सिलेंडर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 6:15 PM IST

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देवघर: इन दिनों देशभर में एलपीजी की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसका असर झारखंड के देवघर में साफ देखने को मिल रहा है. आम लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, वहीं कुछ जगहों पर दोगुनी कीमत पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं.

इस संकट का सबसे ज्यादा असर गरीबों और समाजसेवी संस्थाओं पर पड़ा है. गरीब लोग महंगे दाम पर गैस खरीदने में असमर्थ हैं, जबकि समाजसेवी संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर नहीं मिलने के कारण भोजन वितरण करने में असमर्थ हो रहे हैं.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

रोजाना 300 लोगों को भोजन कराती थी

देवघर में 'बाबूजी का प्यार' के नाम से प्रसिद्ध बाबा बलियासे की संस्था, जो रोजाना करीब 300 लोगों को भोजन कराती थी, उन्होंने पिछले दो दिनों से भोजन वितरण बंद कर दिया है. संस्था के सहयोगी अरुण पांडे के अनुसार, प्रति माह 8 से 10 सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से इतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है. उन्होंने बताया कि कुछ समय तक चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भीषण गर्मी के कारण कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब होने लगी. ऐसे में मजबूरी में सेवा कार्य रोकना पड़ा.

चूल्हे पर खाना बनाने से कर्मचारी बीमार पड़ रहे हैं

इसी तरह, देवघर सदर अस्पताल में मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली 'श्रील फाउंडेशन' भी संकट से जूझ रहा है. संस्था की सदस्य महिमा देवी ने बताया कि चूल्हे पर खाना बनाने से कर्मचारी बीमार पड़ रहे हैं और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भी सेवा बंद करनी पड़ सकती है.

इन संस्थाओं पर निर्भर गरीब और मजदूर वर्ग भी परेशान हैं. उनका कहना है कि जब काम नहीं मिलता था, तो यही संस्थाएं उनके लिए भूख से राहत दिलाने का सहारा थीं. अब उन्हें मजबूरी में पैसे देकर भोजन करना पड़ रहा है. जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ गया है.

बिना कनेक्शन सिलेंडर उपलब्ध कराना संभव नहीं- नोडल पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह

इस मुद्दे पर जब जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं, नोडल पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि गैस की भारी कमी है और बिना कनेक्शन के सिलेंडर उपलब्ध कराना संभव नहीं है.

समाजसेवियों का आरोप है कि कमर्शियल सिलेंडर वितरण पर रोक के कारण समस्या और बढ़ गई है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गरीबों को भोजन कराने वाली संस्थाओं को विशेष छूट देते हुए गैस उपलब्ध कराई जाए.

जल्द गैस आपूर्ति सामान्य की जाए- समाजसेवी

अब बड़ा सवाल यह है कि जब समाजसेवी अपने संसाधनों से गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो प्रशासन उनके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में क्यों असफल है? गरीबों और समाजसेवियों की मांग है कि जल्द से जल्द गैस आपूर्ति सामान्य की जाए, ताकि जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचता रहे.

अब देखने वाली बात होगी कि गरीबों की परेशानी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे संस्थानों को किस प्रकार से मदद की जाती है ताकि गरीबों के बीच समय पर भोजन का वितरण होता रहे.

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