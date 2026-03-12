ETV Bharat / state

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची होड़, सर्वर डाउन होने से बुकिंग और डिलीवरी ठप

ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है और एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है और पड़ोसियों के पास भी अतिरिक्त सिलेंडर नहीं है. ऐसे में अब लकड़ी लाकर चूल्हा जलाना ही आखिरी विकल्प बचा है- रोशन श्रीवास, उपभोक्ता

धमतरी के उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे गैस सिलेंडर बुक करने के लिए ऑनलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं लग रहा है. वहीं एजेंसी पहुंचने पर उन्हें सर्वर डाउन होने की बात कहकर वापस लौटा दिया जा रहा है. लोगों का कहना है कि पिछले चार दिनों से वे लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.उपभोक्ता रोशन श्रीवास ने बताया कि वे गैस सिलेंडर के लिए लगातार भटक रहे हैं.

धमतरी/बलौदाबाजार : धमतरी और बलौदाबाजार जिले में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है. उपभोक्ता सुबह से ही गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी का सर्वर डाउन होने की वजह से न तो बुकिंग हो पा रही है और न ही डिलीवरी दी जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं उपभोक्ता अफ्तुल हुसैन ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं. उनके घर में केवल एक ही सिलेंडर है, जिससे काफी परेशानी हो रही है. शादी का सीजन होने के कारण घर में मेहमानों का आना-जाना भी लगा हुआ है.

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची होड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले मोबाइल से ही बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अब बुकिंग भी नहीं हो पा रही है.एजेंसी में बार-बार ओटीपी दिखाने की बात कही जाती है, जबकि मोबाइल पर मैसेज ही नहीं आ रहा है- अफ्तुल हुसैन, उपभोक्ता

शादी वाले घरों में परेशानी ज्यादा

आपको बता दें कि शादी का सीजन होने के कारण परेशानी और बढ़ गई है.कई घरों में सिलेंडर खत्म हो चुका है, जिससे खाना बनाना मुश्किल हो गया है. अधिकांश परिवार अब चूल्हा जलाना भी पसंद नहीं करते, ऐसे में गैस नहीं मिलने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं. खासकर महिलाओं को खाना बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उपभोक्ता हेमनाथ का कहना है कि गैस सिलेंडर के लिए उन्हें लगातार एजेंसी जाना पड़ रहा है, लेकिन हर बार ओटीपी और अन्य दस्तावेज लाने की बात कहकर लौटा दिया जाता है.

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची होड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीन दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं और शाम चार बजे तक इंतजार करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है.मजबूरी में घर पर लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है- हेमनाथ, उपभोक्ता

उपभोक्ता तिलेश्वरी साहू ने बताया कि जब वे गैस एजेंसी पहुंचीं तो सर्वर डाउन होने की बात कही गई. फोन नंबर भी नहीं लग रहा है. उन्होंने कहा कि तीन दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. किराए के मकान में रहने की वजह से लकड़ी का चूल्हा जलाना भी संभव नहीं है, जिससे महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है.

सर्वर डाउन के कारण समस्या, ठीक होते ही स्थिति होगी सामान्य

इस मामले में इंडेन गैस एजेंसी के संचालक मोहन अग्रवाल ने बताया कि गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण डिलीवरी नहीं दी जा पा रही है.उन्होंने कहा कि जैसे ही सर्वर की समस्या ठीक हो जाएगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी और सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा.उन्होंने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात भी कही है.

बलौदाबाजार में भी सर्वस से समस्या

बलौदाबाजार में भी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं.शहर की अलग-अलग गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. कई लोग लगातार दो से तीन दिनों तक लाइन में लगने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं. स्थिति ये है कि एक गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. गैस बुकिंग से लेकर सिलेंडर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

गैस एजेंसी का सिलेंडर पर्याप्त होने का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपभोक्ताओं के अनुसार सबसे बड़ी समस्या बुकिंग प्रक्रिया में आ रही है.पहले जहां मोबाइल कॉल या ऑनलाइन माध्यम से आसानी से गैस बुक हो जाती थी, वहीं अब सर्वर में लगातार समस्या आने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है. कई लोग फोन पे जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों से बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी सर्वर एरर या तकनीकी समस्या सामने आ रही है.इससे उपभोक्ताओं को मजबूर होकर सीधे एजेंसी पहुंचना पड़ रहा है. हालांकि एजेंसी पहुंचने के बाद भी तुरंत सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. लोगों का कहना है कि यदि किसी तरह बुकिंग हो भी जाए तो सिलेंडर अगले दिन या उससे भी बाद में मिल रहा है.

कई उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि समय पर बुकिंग और वितरण की व्यवस्था हो तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. एक उपभोक्ता प्रमोद कुमार लाल ने बताया कि वे पिछले तीन दिनों से लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिल पाया.

परिवार वाले बोल रहे हैं कि घर में सिलेंडर लेकर ही घर आना, नहीं तो घर मत आना.घर की रसोई गैस खत्म हो चुकी है और रोजाना एजेंसी आने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल रहा- प्रमोद लाल, उपभोक्ता

एक कनेक्शन पर अब एक ही सिलेंडर



उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाने वाली एक और बात सामने आई है. पहले घरेलू उपयोग के लिए एक उपभोक्ता को एक महीने में दो गैस सिलेंडर लेने की सुविधा मिलती थी. लेकिन वर्तमान स्थिति में एक गैस कनेक्शन पर महीने में केवल एक ही सिलेंडर दिया जा रहा है. इससे उन परिवारों को ज्यादा परेशानी हो रही है जहां गैस का उपयोग अधिक होता है. कई परिवारों का कहना है कि एक सिलेंडर पूरे महीने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उन्हें बार-बार चिंता बनी रहती है कि गैस खत्म होने पर क्या करेंगे.

