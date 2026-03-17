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कोरबा प्रशासन का दावा, नहीं है एलपीजी की किल्लत, एजेंसी में 3 दिन से नहीं पहुंचा सिलेंडर, एक हफ्ते से लोग परेशान

कोरबा में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं. इस सबके बीच प्रशासन ने दावा किया है कि जिले में एलपीजी की किल्लत नहीं है.

Shortage of LPG Cylinder
कोरबा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 9:20 PM IST

5 Min Read
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राजकुमार शाह की रिपोर्ट

कोरबा: अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बीच पूरे देश में एलपीजी के किल्लत की सूचना मिल रही है. इस सबके बीच कोरबा में स्थानीय प्रशासन का दावा है की किल्लत जैसी परिस्थितियां नहीं हैं. पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस का स्टॉक कर लिया गया है. ईटीवी भारत ने कोरबा में गैस ऐजेंसी पहुंचकर एलपीजी की किल्लत और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. एलपीजी वितरक से लेकर उपभोक्ताओं से बात की.

गैस एजेंसी में एलपीजी स्टॉक खत्म

स्थिति का जायजा लेने के दौरान यह बातें सामने आई कि एजेंसी में तीन दिनों से गैस का स्टॉक खत्म हो चुका है. तीन दिनों से सिलिंडर का स्टॉक नहीं मिला है. लोग लगभग एक हफ्ते से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं. जिन्हें एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है. लोगों ने इंडक्शन या अन्य वैकल्पिक साधन से खाना पकाने की बात कही है. मुड़ापार स्थित एचपी गैस के अधिकृत वितरक पवन गैस एजेंसी में 3000 सिलिंडर की बुकिंग पेंडिंग है. पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर लोगों को एलपीजी प्रदान किया जा रहा है. बड़ी तादाद में लोग सिलिंडर लेने एजेंसी पहुंच रहे हैं. जिसके कारण बॉटलिंग प्लांट से एजेंसी पहुंचते ही स्टॉक समाप्त हो रहा है. इसके कारण होम डिलीवरी भी बाधित हुई है. इस कारण लोग कुछ परेशान जरूर हुए हैं.

कोरबा से एलपीजी क्राइसिस पर ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

एजेंसी पहुंचने के पहले ही स्टॉक हो गया समाप्त

मुड़ापार क्षेत्र के निवासी तुलेश्वर श्रीवास ने कहा कि घर में गैस खत्म हो चुका है. एजेंसी पहुंचने पर बताया गया कि स्टॉक समाप्त हो गया है. दो दिन पहले ही घर में एलपीजी समाप्त हो चुका है. जिसके कारण इंडक्शन या अन्य उपकरण से किसी तरह खाना पका रहे हैं. लेकिन गैस का उपयोग करके जिस तरह से खाना पकता है, वैसे बिजली से नहीं पकाया जा सकता. जिसके कारण परेशानी तो हो रही है.

LPG Gas Agency in Korba
कोरबा की गैस एजेंसी (ETV BHARAT)

गैस ऐजेंसी आने पर बताया जा रहा है कि एलपीजी का स्टॉक खत्म हो गया है. हमें कल दोबारा गैस एजेंसी आने को कहा गया है- तुलेश्वर श्रीवास, एलपीजी उपभोक्ता

Consumers Arrive at Gas Agency
गैस एजेंसी में पहुंचे उपभोक्ता (ETV BHARAT)

बुकिंग की अवधि 21 से 25 दिन

एलपीजी सिलिंडर प्राप्त करने एचपी के अधिकृत एजेंसी पहुंचे आशीष का कहना है कि सरकार ने अचानक एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस को प्राप्त करने की बुकिंग की अवधि को 21 से 25 दिन कर दिया. अब 5 दिन पहले ही हमारे घर में गैस खत्म हो गया तो अचानक इसे कहां से लाएं. इसके लिए अगली बुकिंग की, तो पता चला की बुकिंग नहीं कर सकते. पिता के नाम का कनेक्शन है. नए नियम के अनुसार अगले बुकिंग की तारीख 14 मार्च मिली.

Truck filled with LPG gas cylinders
गैस सिलेंडर से भरा ट्रक (ETV BHARAT)

मैंने 14 मार्च को बुकिंग किया था. इसके बाद आज 18 मार्च तक भी मुझे सिलेंडर नहीं मिला है. ऑनलाइन बुकिंग करने पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है. जिससे परेशानी बढ़ गई है, खाना पकाने में दिक्कत आ रही है- आशीष, एलपीजी उपभोक्ता

"पूरे विश्व में क्राइसिस, कोरबा नहीं है अछूता"

पवन गैस एजेंसी के संचालक और एचपी गैस के अधिकृत वितरक राजा पांडेय का कहना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण पूरे विश्व में गैस की किल्लत है. इससे कोरबा भी अछूता नहीं है. हमारे यहां फिलहाल 3000 सिलिंडर की बुकिंग वेटिंग में है. जो उपभोक्ता एलजी लेने एजेंसी पहुंच रहे हैं. उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है. पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर उन्हें गैस प्रदान किया जा रहा है. एलपीजी सिलिंडर एजेंसी में ही समाप्त हो जा रहे हैं. इसलिए होम डिलीवरी की प्रक्रिया भी बाधित हुई है. कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें गैस नहीं मिला है. वह इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि गैस का स्टॉक खत्म हो गया है.

Korba Gas Agency
कोरबा में गैस एजेंसी के बाहर सूचना (ETV BHARAT)

3 दिन से हमारे पास गैस पहुंचा नहीं है. हालांकि हमने इसकी जानकारी दे दी है. जल्द ही व्यवस्था सामान्य हो जाएगी. लोग पैनिक हो गए हैं और बुकिंग कर रहे हैं इसकी वजह से किल्लत जैसी स्थिति है- राजा पांडेय, पवन गैस एजेंसी के संचालक

LPG Cylinder Supply in Korba
कोरबा में गैस सिलेंडर ढोता शख्स (ETV BHARAT)

किल्लत जैसी स्थिति नहीं, अवैध भंडारण पर हो रही कार्रवाई

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत का कहना है कि कोरबा जिले में सभी एजेंसी को निर्देशित किया गया है. जिले में एलपीजी गैस के किल्लत की स्थिति नहीं है. निर्बाध रूप से गैस प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं. पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर एलपीजी प्रदान किया जा रहा है. बीच में कुछ एक स्थान पर बॉटलिंग प्लांट से सिलिंडर नहीं मिलने की स्थिति निर्मित हुई थी. लेकिन वह भी सामान्य हो चुकी है.

अवैध भंडारण या ब्लैक मार्केटिंग के प्रयासों पर भी हमारी नजर है. पिछले एक हफ्ते में ऐसे तीन प्रकरण दर्ज किए गए हैं और ठोस कार्रवाई की जा रही है. एलपीजी गैस की स्थिति निर्बाध रूप से जारी है- कुणाल दुदावत, कलेक्टर, कोरबा

कोरबा में एक तरफ लोग एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं. ऐजेंसी में तीन दिनों से स्टॉक नहीं पहुंचा है. इस सबके बीच जिला प्रशासन का दावा है कि कोरबा में गैस की किल्लत नहीं है. ऐसे में देखना होगा कि एलपीजी के लिए परेशान लोगों को सिलेंडर कब तक मिल पाता है.

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