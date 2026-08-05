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गरीबों के हक पर डाका : राशन दुकान में 863 क्विंटल अनाज का स्टॉक कम, लाखों का गोलमाल, तीन पर एफआईआर

दुर्ग के सरकारी राशन दुकान में 863 क्विंटल अनाज स्टॉक में कम मिला है.मामले में संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

Shortage of grain stock at ration shop
राशन दुकान में 863 क्विंटल अनाज का स्टॉक कम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिले की एक सरकारी राशन दुकान में गरीबों के हक के राशन में भारी हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खाद्य विभाग राशन दुकान के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड का जब मौके पर मौजूद अनाज से भौतिक सत्यापन कराया गया, तो स्टॉक से 863 क्विंटल चावल और शक्कर कम मिला. रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक राशन के बीच इस बड़े अंतर को देखते हुए फूड इंस्पेक्टर ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

राशन दुकान के स्टॉक में गड़बड़ी,तीन पर FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकान का संचालन कर रही महिला स्व-सहायता समूह की तीन मुख्य पदाधिकारियों अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है-सत्य प्रकाश तिवारी,सीएसपी भिलाई नगर

स्टॉक में नहीं मिला लाखों रुपए का राशन

कम मिले राशन की अनुमानित कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है. प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि गरीबों को बांटने के लिए आया सरकारी राशन पीडीएस दुकानों से निकालकर ऊंचे दामों पर खुले बाजार में कालाबाजारी कर बेच दिया गया.फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गबन कब से चल रहा था और इसमें कौन-कौन से बिचौलिए शामिल हैं.

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SHORTAGE OF GRAIN STOCK

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