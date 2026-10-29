ऑनलाइन रजिस्टर में अनाज का पर्याप्त स्टॉक, पर भौतिक सत्यापन में भारी अंतर! जानें क्या है पूरा मामला
देवघर में सरकारी अनाज के गबन का मामला सामने आया है. विभाग की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 29, 2026 at 1:46 PM IST
देवघर: देवघर में सरकारी अनाज के भंडारण और वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बैद्यनाथपुर स्थित बाजार समिति परिसर में झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल चावल की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. विभागीय जांच में ऑनलाइन रजिस्टर में दर्ज अनाज के स्टॉक और गोदाम में उपलब्ध चावल की वास्तविक मात्रा में भारी अंतर पाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है.
दरअसल, विभाग को गोदाम में अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद स्टॉक की जांच की गई. ऑनलाइन रजिस्टर में हजारों क्विंटल चावल का भंडार दर्ज था, लेकिन जब गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया, तो वहां चावल की मात्रा बेहद कम पाई गई. जांच में करीब 22 हजार क्विंटल चावल का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि चावल को अवैध तरीके से बाजार में बेच दिया गया. हालांकि, इस मामले में विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
क्या कहतीं हैं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी
मामले को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू ने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में भारी अंतर पाया गया है. गोदाम प्रबंधक से इस संबंध में जवाब मांगा गया है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चावल कहां गया. मामले में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
विभाग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी
जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति लता किस्कू ने बताया कि मामले में विभाग की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. उपायुक्त के निर्देश पर गोदाम की निगरानी भी बढ़ा दी गई है, ताकि आगे किसी तरह की अनियमितता न हो सके. फिलहाल गोदाम में उपलब्ध अनाज की गणना की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से देवघर जिले में पीडीएस दुकानदारों को अनाज की आपूर्ति में परेशानी होने की बात सामने आ रही है. ऐसे में सरकारी गोदाम से हजारों क्विंटल चावल का हिसाब नहीं मिलना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
फिलहाल विभागीय जांच जारी है और कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है. अब देखना होगा कि सरकारी अनाज की इस कथित हेराफेरी के मामले में जांच के दौरान किन-किन लोगों की भूमिका सामने आती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.
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