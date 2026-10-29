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ऑनलाइन रजिस्टर में अनाज का पर्याप्त स्टॉक, पर भौतिक सत्यापन में भारी अंतर! जानें क्या है पूरा मामला

कृषि उत्पादन बाजार समिति, देवघर ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: देवघर में सरकारी अनाज के भंडारण और वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बैद्यनाथपुर स्थित बाजार समिति परिसर में झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम से करीब 22 हजार क्विंटल चावल की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. विभागीय जांच में ऑनलाइन रजिस्टर में दर्ज अनाज के स्टॉक और गोदाम में उपलब्ध चावल की वास्तविक मात्रा में भारी अंतर पाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

दरअसल, विभाग को गोदाम में अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद स्टॉक की जांच की गई. ऑनलाइन रजिस्टर में हजारों क्विंटल चावल का भंडार दर्ज था, लेकिन जब गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया, तो वहां चावल की मात्रा बेहद कम पाई गई. जांच में करीब 22 हजार क्विंटल चावल का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि चावल को अवैध तरीके से बाजार में बेच दिया गया. हालांकि, इस मामले में विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.