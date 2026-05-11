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धमतरी में खाद बीज का संकट, कैसे होगी खेती, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ में खाद बीज की समस्या पैदा हो गई है. धमतरी में इसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Fertilizer Shortage in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले के किसानों ने खाद और बीज की कमी को लेकर जिला प्रशासन से समाधान की गुहार लगाई है. सोमवार को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. खरीफ सीजन में खेती के लिए किसानों ने कलेक्टर से पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके साथ ही किसानों ने जिले में खाद और बीज के कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है.

महंगे रेट पर खाद बीज खरीदने को मजबूर

ज्ञापन में किसानों ने महंगे रेट पर खाद और बीज खरीदे जाने की बात ज्ञापन में कही है. किसानों ने ज्ञापन में कहा है कि सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों को खुले बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है. इसके साथ ही नकली खाद और बीज बिकने की शिकायत भी सामने आ रही है. किसानों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

धमतरी के किसानों की मांग (ETV BHARAT)

धमतरी जिले के कंडेल से नहर सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और अब उसी कंडेल गांव से किसान अपने हक और हित की मांग को लेकर शासन-प्रशासन के सामने आवाज उठा रहे हैं. मौजूदा समय में प्रति एकड़ केवल एक बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी देने की लिमिट तय कर दी गई है, जो पर्याप्त नहीं है. गोबर कंपोस्ट खाद की व्यवस्था की जाए- घनाराम साहू, किसान नेता

Memorandum from Dhamtari Farmers to the Collector
कलेक्टर को धमतरी किसानों का ज्ञापन (ETV BHARAT)

पहले प्रति एकड़ दो बोरी यूरिया और दो बोरी डीएपी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब इसे घटाकर एक-एक बोरी कर दिया गया है. इससे खेती प्रभावित होगी और धान उत्पादन में भी कमी आएगी, क्योंकि एक एकड़ खेत में दो बोरी से ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है-हनुमान सिन्हा, किसान

राइस मिलों में भी सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराई जाए. कई किसान व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेते हैं, जिससे उन्हें सोसायटियों में खाद नहीं मिल पाता और मजबूरी में खुले बाजार से महंगे दामों पर खरीदारी करनी पड़ती है-दर्शन ठाकुर,किसान नेता

कलेक्टर ने खाद के फुल स्टाक की बात कही

किसानों की मांग पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में इस बार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से यह आकलन किया गया है कि किस सोसायटी में कितनी खाद की जरूरत है और उसी आधार पर वितरण किया जा रहा है.

इस बार रासायनिक खाद की कमी को देखते हुए जैविक और ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

जैविक खाद के उपयोग की अपील

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आगे कहा कि धमतरी जिले में रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं. अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से खेतों की उर्वरता घट रही है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है. किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जहां जितनी जरूरत हो उतनी ही रासायनिक खाद का उपयोग करें तथा अधिक से अधिक जैविक खाद और गोबर खाद का इस्तेमाल करें. जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके.

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छत्तीसगढ़ में बीज की समस्या
छत्तीसगढ़ में खाद संकट
छत्तीसगढ़ में धान की खेती
SHORTAGE OF FERTILIZERS IN CG

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