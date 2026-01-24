रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर और दवाएं नहीं हैं उपलब्ध, मरीजों को हो रही परेशानी
रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर और दवाओं की कमी है. जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो रही है.
Published : January 24, 2026 at 5:29 PM IST
रांची: झारखंड में, स्वास्थ्य विभाग ने हीमोफीलिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर और थैलेसीमिया के मरीजों की दवाओं को जरूरी दवाओं की श्रेणी में रखा है. इसके बावजूद, रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर-8, फैक्टर-9 और दूसरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं. नतीजतन, कई मरीजों को रोजाना अस्पताल से खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि अन्य महंगी दवाएं बाहर से खरीदना मजबूरी हो जाती है.
ईटीवी भारत की टीम ने रक्त जनित बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों की समस्याओं के बारे में रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया के मरीजों के लिए जरूरी "फैक्टर" जल्द ही उपलब्ध होंगे. वहीं थैलेसीमिया के मरीजों को दवा कैसे मिले, इसके लिए वह प्रयासरत हैं.
जल्द फैक्टर्स उपलब्ध कराने की अपील
रांची के हिंदपीढ़ी की रोशन खातून और चुटिया के तनोज पाठक सहित कई मरीजों और उनके परिवारों ने अपनी समस्या बताई. साथ ही उन्होंने रांची के सिविल सर्जन से जल्द से जल्द इन फैक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की.
गोमिया से अपनी छोटी सी बेटी को थैलेसीमिया के इलाज के लिए लाईं अफरोज बताती हैं कि जब बीमारी जोर पकड़ता है, तो उनके बच्चे को दवा और पैक्ड सेल्स की जरूरत पड़ती है. उस समय बच्ची सुस्त हो जाती है, उसका शरीर पीला पड़ जाता है, उसे शरीर में ऐंठन होती है, वह खाना नहीं खाती और कभी-कभी उल्टी भी करती है. वह कहती हैं कि जब दवा नहीं मिलती, तो बाहर से खरीदना मजबूरी हो जाती है. सरकार ने इस बार हीमोफीलिया की दवाओं और फैक्टर्स को आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया है. सरकार का कहना है कि अब राज्य में इन दवाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.
हीमोफीलिया को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल कराने की कोशिश
रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि थैलेसीमिया के वैसे मरीज जो अस्पताल में भर्ती नहीं होते हैं, उन्हें भी सभी दवाएं निःशुल्क मिले. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की तरह ही हीमोफीलिया को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की कोशिश करेंगे.
क्या है हीमोफीलिया और थैलेसीमिया?
- हीमोफीलिया : हीमोफीलिया एक दुर्लभ और जटिल बीमारी है, जिसमें शरीर में खून जमने की प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती है. इस वजह से, मामूली चोट भी कभी-कभी जानलेवा हो सकती है. इस स्थिति को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही बचाव की ओर पहला कदम है.
- थैलेसीमिया : थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता. हीमोग्लोबिन की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं समय से पहले टूट जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है.
थैलेसीमिया के प्रकार:
- अल्फा थैलेसीमिया – अल्फा ग्लोबिन चेन में कमी
- बीटा थैलेसीमिया – बीटा ग्लोबिन चेन में कमी
माइनर और मेजर थैलेसीमिया
थैलेसीमिया, थैलेसीमिया माइनर (कैरियर) और मेजर के रूप में हो सकता है. थैलेसीमिया माइनर वाले लोगों में हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन वे अक्सर सामान्य जीवन जीते हैं. वहीं थैलेसीमिया मेजर बीमारी का एक गंभीर रूप है और इसके लिए बचपन से ही इलाज की जरूरत होती है.
मुख्य लक्षणों में लगातार कमजोरी, थकान, पीलापन, सांस फूलना, बच्चों में विकास में देरी, प्लीहा या लिवर का बढ़ना, और बार-बार संक्रमण शामिल हैं, जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं. यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती है. अगर माता-पिता दोनों कैरियर हैं, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
