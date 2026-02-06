ETV Bharat / state

रांची सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स का टोटा, एक चिकित्सक के भरोसे पूरा विभाग

रांची: देश के 10 श्रेष्ठ सदर अस्पतालों में रांची सदर अस्पताल की गिनती होती है. इस अस्पताल के नाम कई उपलब्धियां भी हैं. इन सबके बीच एक सच्चाई यह है कि इस अस्पताल का हिमेटोलॉजी विभाग चिकित्सक, नर्स और जरूरी जांच संसाधनों की घोर कमी से जूझ रहा है. यह स्थिति तब है, जब आयुष्मान भारत योजना के तहत यह विभाग मरीजों के इलाज के एवज में मिलने वाले इंसेंटिव की करीब 10 करोड़ रुपये हर वर्ष कमाई कर के सदर अस्पताल को देता है.

चिकित्सक और जांच की सुविधा बढ़ाने का आग्रह

रांची सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी यानी ब्लड डिओर्डर से जुड़ी बीमारियों के विभाग को अकेले अपने दम पर चला रहे डॉ. अभिषेक रंजन ने कहा कि यह सच है कि विभाग में मेडिकल अफसर बढ़ाने के लिए कई बार सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को लिखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें हैंड्स नहीं मिल पाया है. ऐसे में जब उन्हें किसी मेडिकल सेमिनार में भाग लेने रांची से बाहर जाना होता है या कभी अवकाश पर जाना होता है तो इंडोर में भर्ती मरीजों के इलाज की चिंता उन्हें सताती है. कई बार तो खुद छुट्टी जाने से पहले वह मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं.

हिमेटोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक रंजन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

35-40 ब्लड कैंसर के मरीज रहते हैं भर्ती

सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक रंजन कहते हैं कि उनके विभाग में 35-40 ब्लड कैंसर और अप्लास्टिक एनेमिया के और इतने ही करीब मरीज थैलेसीमिया और सिकल सेल एनेमिया के भर्ती रहते हैं. ऐसे में एक चिकित्सक के भरोसे पूरा विभाग छोड़ देना और मरीज देखने, इलाज से लेकर डिस्चार्ज समरी तक एक डॉक्टर द्वारा करना संभव नहीं है. यह बहुत दिन नहीं चल सकता.