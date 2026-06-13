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ICU में झारखंड की आयुष चिकित्सा व्यवस्था! 444 पदों के मुकाबले सिर्फ 44 डॉक्टर, 25 सालों से नहीं हुई एक भी स्थायी नियुक्ति

झारखंड में आयुष विभाग चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है. 444 सृजित पदों के मुकाबले सिर्फ 44 डॉक्टर ही कार्यरत हैं.

shortage of doctors in AYUSH department in Jharkhand
आयुष निदेशालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 6:06 PM IST

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रांची: झारखंड में एक ओर जहां विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी ओर आयुष चिकित्सा व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है. आयुष (AYUSH) यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को खुद में समेटे यह विभाग झारखंड में पूरी तरह उपेक्षित है.

राज्य गठन के समय स्वास्थ्य विभाग में आयुष चिकित्सकों के कुल 444 पद सृजित थे. साल दर साल आयुष चिकित्सक रिटायर होते गए. नई बहाली हुई नहीं, नतीजा यह है कि आज की तारीख में कुल 444 सृजित पदों के मुकाबले सिर्फ 44 आयुष चिकित्सक ही पदस्थापित हैं. उनमें से भी 05-06 चिकित्सक अगस्त महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

आंकड़ें बताते हैं कि वर्तमान समय में आयुष चिकित्सकों के 90% सृजित पद खाली पड़े हुए हैं और महज 10% चिकित्सक ही कार्यरत हैं. इसमें से भी कई चिकित्सक मरीजों के इलाज की जगह आयुष निदेशालय में उपनिदेशक, जिला आयुष पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं. अगस्त महीने में कई चिकित्सक सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके बाद आयुष चिकित्सकों की संख्या और कम हो जाएगी.

आयुर्वेदिक चिकित्सकहोम्योपैथिक चिकित्सकयूनानी चिकित्सक
सृजित पद21514980
खाली पड़े पद18413977
वर्तमान में कार्यरत311003

राज्य गठन के बाद से नहीं हुई आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति

रांची के जिला आयुष पदाधिकारी और आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ साकेत कुमार कहते हैं कि वह भी अगस्त महीने में रिटायर हो जाएंगे. उनके साथ कई चिकित्सक भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऎसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि राज्य गठन के बाद से यहां आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है. साल दर साल आयुष चिकित्सक सेवानिवृत होते हैं और सृजित पद खाली होता जाता है.

उन्होंने बताया कि पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कई आयुष चिकित्सक, सेवानिवृति की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कोर्ट भी गए थे. 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय ने आयुष चिकित्सकों की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के आदेश भी दिए थे लेकिन अदालत का वह फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अगर उच्च न्यायालय का वह फैसला लागू हो जाता तो दो वर्ष के लिए 44 डॉक्टर बनें रहते, उनकी संख्या नहीं घटती.

अपर मुख्य सचिव से भी की मांग

उन्होंने बताया कि आयुष चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से आवेदन देकर झारखंड के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) से आयुष चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने और सृजित पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है. अब फैसला सरकार और विभाग को लेना है. उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों की स्थायी सृजित पदों पर बहाली नहीं हुई तो आयुष की सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी.

राज्य बनने के समय जो चिकित्सक बिहार से झारखंड के हिस्से में आए थे, उन्हीं के भरोसे पूरी व्यवस्था चलती रही. समय के साथ बड़ी संख्या में चिकित्सक सेवानिवृत्त होते गए, लेकिन उनकी जगह नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई. स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि वर्तमान में कार्यरत 44 स्थायी चिकित्सकों में से भी कई आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी करने वाले हैं. यदि शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो राज्य के अनेक आयुष अस्पताल, संयुक्त औषधालय, स्वास्थ्य केंद्र और यहां तक कि आयुष निदेशालय में भी पदाधिकारियों की कमी हो जाएगी. इसका सीधा असर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों वैसे लोगों पर पड़ेगा, जो आज भी बीमार होने की स्थिति में इलाज के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं.

केंद्र सरकार दे रही है आयुष को बढ़ावा

झारखंड में आयुष की स्थिति इस कदर बदतर तब है जब केंद्र की सरकार देसी चिकित्सा पद्धति और आयुष को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है. विशेषज्ञों का भी मानना है कि आयुष चिकित्सा आज की तारीख में सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं रह गई है, बल्कि आज निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारा जाने लगा है. केंद्र सरकार भी आयुष क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दे रही है, लेकिन झारखंड में मानव संसाधन की भारी कमी इस लक्ष्य को कमजोर कर रही है.

आयुष चिकित्सकों का कहना है कि यदि सरकार समय रहते नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करती और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के न्यायालयीय निर्देशों को लागू नहीं करती, तो आने वाले समय में राज्य की आयुष व्यवस्था लगभग निष्प्रभावी हो जाएगी. इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, बल्कि राज्य के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा संस्थानों का भविष्य भी संकट में पड़ सकता है.

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