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ICU में झारखंड की आयुष चिकित्सा व्यवस्था! 444 पदों के मुकाबले सिर्फ 44 डॉक्टर, 25 सालों से नहीं हुई एक भी स्थायी नियुक्ति

आयुष निदेशालय ( Etv Bharat )