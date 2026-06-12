ETV Bharat / state

डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर; आरक्षित कोटे की ज्यादातर सीटें खाली

डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: स्थापना के 6 वर्ष बाद भी AIIMS गोरखपुर डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है. हर 3 महीने पर विज्ञापन निकाले जाते हैं, फिर भी रिक्तियां भर नहीं पा रहीं. सुपर स्पेशियलिटी समेत कई विभागों में डॉक्टर की कमी है. यही वजह है कि मौजूद डॉक्टर्स को रोजाना 150-200 मरीजों को देखना पड़ा है. इसका असर निदान पर भी पड़ रहा है. AIIMS गोरखपुर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विभा दत्ता ने बताया कि उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है. पहले के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी इसके लिए विज्ञापन निकाला और उनके कार्यकाल में भी हर 3 महीने पर विज्ञापन निकल रहा है. हाल यह है कि कोई डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्तिगत कारण बताता है, तो कोई अपने बेटे- बेटियों के शिक्षा को लेकर यहां नहीं रहना चाहता. यहां वही आना चाहते हैं, जिसका संबंध गोरखपुर या आसपास के क्षेत्र से है. किसी दूसरे शहर का डॉक्टर यहां तैनाती ले भी लेता है, तो फिर वह यहां से जाना ही चाहता है. ऐसे कई उदाहरण यहां देखने को मिल रहे हैं. डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी के साथ-साथ नर्सेज की बड़ी कमी गोरखपुर AIIMS झेल रहा है. उनकी भी नियुक्ति में यही समस्या बनी हुई है. नर्सेस अपने गृह प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं. इस शहर में यह लोग रहना नहीं चाहते, जबकि गोरखपुर शहर लगातार व्यवस्थित और अपग्रेड हो रहा है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर AIIMS में कुल 213 डॉक्टरों की तैनाती होनी है. इतने पद यहां स्वीकृत है. इसमें कुल 126 डॉक्टर अपनी सेवा यहां दे रहे हैं. 87 पद खाली है. खाली 87 पदों में 15 पद SC के 19 पद ST के OBC 27 और EWS के 8 पद हैं. जनरल कैटेगरी के भी 14 पद खाली हैं. आरक्षित श्रेणी के जो डॉक्टर हैं उनकी तैनाती में ही यहां सबसे ज्यादा पेंच फंसा है. SC/ST और OBC के डॉक्टर्स का गोरखपुर AIIMS को इंतजार है. एम्स की निदेशक कहती हैं कि कौन कहता है रिजर्वेशन श्रेणी छात्रों के लिए नौकरी नहीं है. गोरखपुर AIIMS इसका उदाहरण है, जहां रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ सामान्य श्रेणी के भी कुल मिलाकर 88 पद खाली हैं. बार-बार आवेदन भी AIIMS बेकार जा रहा है. AIIMS प्रबंधन इसको लेकर चिंतित और परेशान है. जब डॉक्टर आएंगे तभी हम भरपूर इलाज दे पाएंगे. इससे संस्थान की बदनामी भी हो रही है. इसके शुरू होने के 6 वर्ष में भी यह पद भरे नहीं जा सके हैं. वह कहती हैं कि आवेदन 88 के सापेक्ष अगर आता भी है तो उनकी संख्या 30 की होती है. फिर स्क्रूटनी में 15 आवेदन डॉक्यूमेंट के अभाव में छंट जाते हैं. 15 बचते हैं, तो वह भी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन नहीं आता और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वालों की संख्या कम होती है.