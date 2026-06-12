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डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर; आरक्षित कोटे की ज्यादातर सीटें खाली

AIIMS प्रबंधन हर 3 महीने पर विज्ञापन निकाल रहा है. हाल यह है कि कोई डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है.

डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर.
डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:18 AM IST

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गोरखपुर: स्थापना के 6 वर्ष बाद भी AIIMS गोरखपुर डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है. हर 3 महीने पर विज्ञापन निकाले जाते हैं, फिर भी रिक्तियां भर नहीं पा रहीं. सुपर स्पेशियलिटी समेत कई विभागों में डॉक्टर की कमी है. यही वजह है कि मौजूद डॉक्टर्स को रोजाना 150-200 मरीजों को देखना पड़ा है. इसका असर निदान पर भी पड़ रहा है.

AIIMS गोरखपुर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विभा दत्ता ने बताया कि उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है. पहले के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी इसके लिए विज्ञापन निकाला और उनके कार्यकाल में भी हर 3 महीने पर विज्ञापन निकल रहा है. हाल यह है कि कोई डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्तिगत कारण बताता है, तो कोई अपने बेटे- बेटियों के शिक्षा को लेकर यहां नहीं रहना चाहता.

यहां वही आना चाहते हैं, जिसका संबंध गोरखपुर या आसपास के क्षेत्र से है. किसी दूसरे शहर का डॉक्टर यहां तैनाती ले भी लेता है, तो फिर वह यहां से जाना ही चाहता है. ऐसे कई उदाहरण यहां देखने को मिल रहे हैं.

डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा AIIMS गोरखपुर. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी के साथ-साथ नर्सेज की बड़ी कमी गोरखपुर AIIMS झेल रहा है. उनकी भी नियुक्ति में यही समस्या बनी हुई है. नर्सेस अपने गृह प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं. इस शहर में यह लोग रहना नहीं चाहते, जबकि गोरखपुर शहर लगातार व्यवस्थित और अपग्रेड हो रहा है.

उन्होंने बताया कि गोरखपुर AIIMS में कुल 213 डॉक्टरों की तैनाती होनी है. इतने पद यहां स्वीकृत है. इसमें कुल 126 डॉक्टर अपनी सेवा यहां दे रहे हैं. 87 पद खाली है. खाली 87 पदों में 15 पद SC के 19 पद ST के OBC 27 और EWS के 8 पद हैं. जनरल कैटेगरी के भी 14 पद खाली हैं. आरक्षित श्रेणी के जो डॉक्टर हैं उनकी तैनाती में ही यहां सबसे ज्यादा पेंच फंसा है. SC/ST और OBC के डॉक्टर्स का गोरखपुर AIIMS को इंतजार है.

एम्स की निदेशक कहती हैं कि कौन कहता है रिजर्वेशन श्रेणी छात्रों के लिए नौकरी नहीं है. गोरखपुर AIIMS इसका उदाहरण है, जहां रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ सामान्य श्रेणी के भी कुल मिलाकर 88 पद खाली हैं. बार-बार आवेदन भी AIIMS बेकार जा रहा है. AIIMS प्रबंधन इसको लेकर चिंतित और परेशान है. जब डॉक्टर आएंगे तभी हम भरपूर इलाज दे पाएंगे. इससे संस्थान की बदनामी भी हो रही है.

इसके शुरू होने के 6 वर्ष में भी यह पद भरे नहीं जा सके हैं. वह कहती हैं कि आवेदन 88 के सापेक्ष अगर आता भी है तो उनकी संख्या 30 की होती है. फिर स्क्रूटनी में 15 आवेदन डॉक्यूमेंट के अभाव में छंट जाते हैं. 15 बचते हैं, तो वह भी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन नहीं आता और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वालों की संख्या कम होती है.

वह कहती है कि कोई निजी करणों से यहां नहीं आना चाहता. आया भी है, तो छोड़कर जा रहा है. 15 जून को अभी दो न्यूरो सर्जन यहां से रिजाइन करके जा रहें हैं. एनेस्थीसिया की महिला डॉक्टर अप्रैल में ही रिजाइन कर चुकी हैं. इसके पहले पिछले वर्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता न्यूरोसर्जन इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे कई डॉक्टर्स के नाम हैं, जो स्पेशलिस्ट होकर यहां से जा चुके हैं.

AIIMS की निदेशक इसे डॉक्टरों का निजीकरण बता रही हैं, वहीं जिन दो न्यूरो सर्जन ने इस्तीफा दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ही नहीं मिलता था. महीने में उनका नंबर एक बार आता था. ऐसे में उनकी उपयोगिता यहां सिद्ध नहीं हो पा रही थी.

सुपर स्पेशलिटी के विभागों की बात करें तो अभी भी यहां किडनी/ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का अभाव है. यहां के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. हेमंत कुमार खुद नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसकी OPD खुद चालू करने की बात कही थी, लेकिन वह हवा-हवाई साबित हो रही है. ऐसे में जो इलाज के लिए आते हैं, उन्हें प्राथमिक इलाज तो मिलता है, लेकिन बीमारी बड़ी होने पर वह यहां से लखनऊ और दिल्ली रेफर कर दिए जाते हैं.

प्रोफेसर की कमी ऐसे विभागों को प्रभावित कर रही है. एडिशनल प्रोफेसर के भरोसे कुछ विभाग चल रहे हैं. इनमें नेत्र रोग, नाक, कान, गला, मानसिक रोग, गैस्ट्रो न्यूरोलॉजी, हार्ट विभागों में प्रोफेसर नहीं हैं. इनकी रिक्तियां हैं और आवेदन के बाद भी यह भरे भी नहीं जा रहे.

कार्यकारी निदेशक कहती हैं कि प्रोफेसर की उपयोगिता होने से जूनियर और सीनियर रेजिडेंट के भी पद बढ़ जाएंगे. इससे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पढ़ाई के लिए भी AIIMS में आएंगे. इसका लाभ OPD और इमरजेंसी सेवा को भी मिलेगा. रोगियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर्स की कमी इस समस्या को सुलझने ही नहीं दे रही.

AIIMS परिसर में डॉक्टरों के आवास की बात करें तो यहां स्थापना से लेकर अब तक सिर्फ 48 आवास ही बनाए गए हैं. ऐसे में तमाम डॉक्टर को परिसर के बाहर रहना पड़ता है. आवास के लिए भी मारामारी और माथापच्ची होती है. इसे AIIMS प्रबंधन का कुप्रबंधन भी कहा जा सकता है. बाहर से आने वाले डॉक्टर परिसर के भीतर अपने लिए जो सुविधा ढूंढते हैं. अगर इसका अभाव है, तो यह भी उनके यहां न आने का कारण बन रहा है.

फिलहाल इन सबके बीच भरोसे और नाम के साथ जो मरीज यहां आ रहे हैं. वह तो परेशान और ठगे ही जा रहे हैं. वर्ष 2016 में मोदी सरकार में इसकी नींव पड़ी. वर्ष 2020 में OPD शुरू हुई लेकिन AIIMS गोरखपुर अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है.

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