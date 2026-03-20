गैस की किल्लत से बदली रसोई! इलेक्ट्रिक चूल्हों की कीमतें दोगुनी, सप्लाई चरमराई
रसोई गैस की किल्लत से बाजार में इलेक्ट्रिक चूल्हों के दाम बढ़ गये और सप्लाई भी चरमरा गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : March 20, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः रसोई गैस (LPG) की किल्लत ने अब आम लोगों की रसोई की आदतों को बदलना शुरू कर दिया है. गैस सिलेंडर की अनिश्चित आपूर्ति और बढ़ती कीमतों के कारण लोग तेजी से वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर की मांग में अचानक भारी उछाल देखने को मिल रहा है. इस अप्रत्याशित मांग ने बाजार की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है. जहां एक ओर बिक्री बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर कीमतों में तेजी और सामान की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं.
स्टॉक खत्म!
शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन उपकरणों की दुकानों पर इन दिनों ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है. पहले जहां इंडक्शन चूल्हे सीमित संख्या में बिकते थे, अब रोजाना बड़ी मात्रा में इनकी बिक्री हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है, जिससे स्टॉक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है. कई दुकानों में तो इंडक्शन चूल्हे और हीटर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जबकि कुछ दुकानों में सीमित स्टॉक ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है.
इंडक्शन की कीमतों में उछाल
दुकानदारों के अनुसार, इस बढ़ती मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. जो इंडक्शन चूल्हा पहले 1500 से 1700 रुपये में आसानी से उपलब्ध था, अब उसकी कीमत बढ़कर 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गई है. खासकर नामी कंपनियों के उत्पादों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है. दुकानदार बताते हैं कि यह बढ़ोतरी सिर्फ रिटेल स्तर पर नहीं, बल्कि होलसेल मार्केट से ही शुरू हो चुकी है. थोक बाजार में दाम बढ़ने के कारण खुदरा बाजार में भी कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है.
सप्लाई चेन पर असर!
सप्लाई चेन पर भी इस अचानक बढ़ी मांग का असर साफ दिखाई दे रहा है. होलसेल डीलर्स का कहना है कि कंपनियों से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मांग का अनुमान पहले से नहीं लगाया गया था. कई कंपनियां अब उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, फिलहाल स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है. ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स स्तर पर भी दबाव बढ़ा है, जिससे समय पर माल की डिलीवरी नहीं हो पा रही है.
इंडक्शन की बिक्री बढ़ी
दुकानदारों का यह भी कहना है कि पहले जहां इंडक्शन और हीटर जैसे उपकरणों की बिक्री मौसमी या सीमित होती थी, अब यह जरूरत का सामान बन गया है. इस बदलाव के कारण उन्हें अपने व्यापार के तरीके भी बदलने पड़ रहे हैं. लगातार ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक पूंजी लगानी पड़ रही है लेकिन अनिश्चित सप्लाई के कारण जोखिम भी बढ़ गया है.
ग्राहकों के सामने दुविधा
ग्राहकों के सामने भी दुविधा की स्थिति है. एक ओर गैस की किल्लत है तो दूसरी ओर इलेक्ट्रिक उपकरण महंगे और दुर्लभ होते जा रहे हैं. कई लोग मजबूरी में ऊंचे दाम पर इंडक्शन खरीद रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी गैस आपूर्ति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
दुकानदारों की चेतावनी
दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि Dij यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में न सिर्फ इंडक्शन और हीटर की कीमतें और बढ़ेंगी, बल्कि बाजार में इनकी उपलब्धता और भी कम हो सकती है. इसके साथ ही लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक विकल्प भी पहले से महंगे हो चुके हैं, जिससे आम आदमी की रसोई पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.
LPG संकट ने बाजार और उपभोक्ता व्यवहार दोनों को प्रभावित किया है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सप्लाई चेन कितनी जल्दी सामान्य होती है और क्या कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सकता है या फिर रसोई चलाना और भी महंगा साबित होगा.
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