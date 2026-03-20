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गैस की किल्लत से बदली रसोई! इलेक्ट्रिक चूल्हों की कीमतें दोगुनी, सप्लाई चरमराई

रांचीः रसोई गैस (LPG) की किल्लत ने अब आम लोगों की रसोई की आदतों को बदलना शुरू कर दिया है. गैस सिलेंडर की अनिश्चित आपूर्ति और बढ़ती कीमतों के कारण लोग तेजी से वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर की मांग में अचानक भारी उछाल देखने को मिल रहा है. इस अप्रत्याशित मांग ने बाजार की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है. जहां एक ओर बिक्री बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर कीमतों में तेजी और सामान की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं.

स्टॉक खत्म!

शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन उपकरणों की दुकानों पर इन दिनों ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है. पहले जहां इंडक्शन चूल्हे सीमित संख्या में बिकते थे, अब रोजाना बड़ी मात्रा में इनकी बिक्री हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है, जिससे स्टॉक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है. कई दुकानों में तो इंडक्शन चूल्हे और हीटर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जबकि कुछ दुकानों में सीमित स्टॉक ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है.

रसोई गैस की किल्लत से बाजार में इलेक्ट्रिक चूल्हों के दाम बढ़ गये और सप्लाई भी चरमरा गयी (ETV Bharat)

इंडक्शन की कीमतों में उछाल

दुकानदारों के अनुसार, इस बढ़ती मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. जो इंडक्शन चूल्हा पहले 1500 से 1700 रुपये में आसानी से उपलब्ध था, अब उसकी कीमत बढ़कर 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गई है. खासकर नामी कंपनियों के उत्पादों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है. दुकानदार बताते हैं कि यह बढ़ोतरी सिर्फ रिटेल स्तर पर नहीं, बल्कि होलसेल मार्केट से ही शुरू हो चुकी है. थोक बाजार में दाम बढ़ने के कारण खुदरा बाजार में भी कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है.

हीटर और इंडक्शन की मांग बढ़ी (ETV Bharat)

सप्लाई चेन पर असर!

सप्लाई चेन पर भी इस अचानक बढ़ी मांग का असर साफ दिखाई दे रहा है. होलसेल डीलर्स का कहना है कि कंपनियों से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मांग का अनुमान पहले से नहीं लगाया गया था. कई कंपनियां अब उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, फिलहाल स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है. ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स स्तर पर भी दबाव बढ़ा है, जिससे समय पर माल की डिलीवरी नहीं हो पा रही है.