कमर्शियल तो कमर्शियल, घरेलू गैस की किल्लत से रांची में परेशानी, सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े दिखे लोग

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य

रांचीः राजधानी रांची में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में आई कमी से छोटे कारोबारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ता भी परेशान नजर आ रहे हैं. मंगलवार को शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर पुराने दिनों जैसा दृश्य देखने को मिला, जहां लोग सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते खड़े दिखे. होटल, ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नियमित सप्लाई नहीं मिलने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है.

घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरतों के चलते यह कदम उठाया गया

दरअसल तेल कंपनियों की ओर से फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है. हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन गैस एजेंसियों को मौखिक रूप से सप्लाई नियंत्रित रखने को कहा गया है. कंपनियों का कहना है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की उपलब्धता बनी रहे.

रेस्टोरेंट मैनेजर और उपभोक्ताओं के बयान (Etv Bharat)

पैनिक बुकिंग के कारण यह स्थिति पैदा हुईः गैस डिस्ट्रीब्यूटर

गैस एजेंसियों के अनुसार वर्तमान स्थिति का एक बड़ा कारण पैनिक बुकिंग भी है. मिडिल ईस्ट में तनाव की खबरों के बाद लोगों ने एहतियात के तौर पर पहले से ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है. पहले जहां एक एजेंसी में रोजाना करीब 350 से 400 घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2300 से 2500 तक पहुंच गई है.

होटल, ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट संचालक परेशान

अचानक बढ़ी मांग के कारण वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और एजेंसियों के लिए नियमित सप्लाई बनाए रखना चुनौती बन गई है. कमर्शियल गैस की कमी का असर सबसे ज्यादा छोटे होटल और ढाबा संचालकों पर पड़ रहा है. 360 डिग्री होटल के मैनेजर आयुष कुमार ने बताया कि छोटे होटल पूरी तरह कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर हैं. सप्लाई कम होने से रोजमर्रा का संचालन मुश्किल हो गया है. बड़े और फाइव स्टार होटलों में पाइपलाइन गैस की सुविधा होने के कारण उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, लेकिन छोटे व्यवसायियों के सामने काम चलाना कठिन हो गया है, उन्होंने कहा गैस एजेंसियों का भी कहना है कि सीमित सप्लाई के कारण वे उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा हैः गैस एजेंसी के मैनेजर

एसके गैस एजेंसी के मैनेजर मौजूद्दीन ने बताया कि कमर्शियल गैस की सप्लाई बहुत कम आ रही है. जब कंपनियों से पर्याप्त सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर वितरण करना मुश्किल हो जाता है. फिलहाल जो निर्देश मिल रहे हैं, उसी के अनुसार काम किया जा रहा है.