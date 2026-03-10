ETV Bharat / state

कमर्शियल तो कमर्शियल, घरेलू गैस की किल्लत से रांची में परेशानी, सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े दिखे लोग

रांची में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी से सबसे ज्यादा असर छोटे होटल, रेस्टोरेंट मालिकों और आम ग्राहकों पर पड़ रहा है.

LPG cylinder shortage in Ranchi
गैस सिलेंडर लेकर खड़े लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 4:13 PM IST

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य

रांचीः राजधानी रांची में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में आई कमी से छोटे कारोबारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ता भी परेशान नजर आ रहे हैं. मंगलवार को शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर पुराने दिनों जैसा दृश्य देखने को मिला, जहां लोग सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते खड़े दिखे. होटल, ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नियमित सप्लाई नहीं मिलने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है.

घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरतों के चलते यह कदम उठाया गया

दरअसल तेल कंपनियों की ओर से फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है. हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन गैस एजेंसियों को मौखिक रूप से सप्लाई नियंत्रित रखने को कहा गया है. कंपनियों का कहना है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की उपलब्धता बनी रहे.

रेस्टोरेंट मैनेजर और उपभोक्ताओं के बयान (Etv Bharat)

पैनिक बुकिंग के कारण यह स्थिति पैदा हुईः गैस डिस्ट्रीब्यूटर

गैस एजेंसियों के अनुसार वर्तमान स्थिति का एक बड़ा कारण पैनिक बुकिंग भी है. मिडिल ईस्ट में तनाव की खबरों के बाद लोगों ने एहतियात के तौर पर पहले से ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है. पहले जहां एक एजेंसी में रोजाना करीब 350 से 400 घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2300 से 2500 तक पहुंच गई है.

होटल, ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट संचालक परेशान

अचानक बढ़ी मांग के कारण वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और एजेंसियों के लिए नियमित सप्लाई बनाए रखना चुनौती बन गई है. कमर्शियल गैस की कमी का असर सबसे ज्यादा छोटे होटल और ढाबा संचालकों पर पड़ रहा है. 360 डिग्री होटल के मैनेजर आयुष कुमार ने बताया कि छोटे होटल पूरी तरह कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर हैं. सप्लाई कम होने से रोजमर्रा का संचालन मुश्किल हो गया है. बड़े और फाइव स्टार होटलों में पाइपलाइन गैस की सुविधा होने के कारण उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, लेकिन छोटे व्यवसायियों के सामने काम चलाना कठिन हो गया है, उन्होंने कहा गैस एजेंसियों का भी कहना है कि सीमित सप्लाई के कारण वे उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा हैः गैस एजेंसी के मैनेजर

एसके गैस एजेंसी के मैनेजर मौजूद्दीन ने बताया कि कमर्शियल गैस की सप्लाई बहुत कम आ रही है. जब कंपनियों से पर्याप्त सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर वितरण करना मुश्किल हो जाता है. फिलहाल जो निर्देश मिल रहे हैं, उसी के अनुसार काम किया जा रहा है.

इधर आम उपभोक्ताओं में भी इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. कई लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और समय पर सिलेंडर नहीं मिलने से परेशानी हो रही है. कुछ उपभोक्ताओं ने यह आशंका भी जताई कि स्थिति का फायदा उठाकर कुछ जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर ऊंचे दाम पर बेचे जाने की चर्चा है. लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके.

परेशानी और बढ़ सकती हैः स्थानीय

घरेलू गैस पर भी आफत बनी हुई है. नियमित होम डिलीवरी नहीं दी जा रही है जिसके कारण लोगों को एजेंसी के बाहर कतार लगाना पड़ रहा है, शहर के एक उपभोक्ता ने बताया कि कई बार गैस बुक करने के बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है. लोगों का कहना है कि यदि आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है.

जरूरत से पहले सिलेंडर बुक न करेंः जिला आपूर्ति पदाधिकारी

इधर एलपीजी आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने गैस कंपनियों और एजेंसियों के साथ समीक्षा की है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए गैस कंपनियों और एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जरूरत से पहले सिलेंडर बुक न करें, बल्कि तय समय पर ही बुकिंग करें ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाईः रामगोपाल पांडेय

जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने यह भी कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है और उसी के अनुसार आपूर्ति कराई जा रही है. प्रशासन की ओर से गैस वितरण व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए एजेंसियों और कंपनियों के बीच समन्वय की कोशिश की जा रही है, लेकिन छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि गैस की सप्लाई जल्द ही पहले की तरह नियमित हो जाएगी.

संपादक की पसंद

