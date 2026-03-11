नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? LPG कंपनियां रिफिलिंग से कर रहीं इनकार, बढ़ी परेशानी
बीएन में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर विकट स्थिति पैदा हो गई है. होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चिंता बढ़ चुकी है.
सोलन: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दिखने लगा है. पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे. अब हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की रिफिलिंग को लेकर विकट स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चिंता बढ़ चुकी है. बद्दी में मौजूद गैस कंपनियां फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर (एलपीजी) को भरने से इनकार कर रही हैं, जिसके कारण कई वाहनों को खाली ही वापस लौटना पड़ रहा है.
डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि 'कमर्शियल गैस की संभावित कमी की जानकारी मिली है, जिसको लेकर तेल कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है. घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों में शॉर्टेज देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर स्थिति की वजह से सप्लाई में असर जरूर पड़ सकता है. कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोग पैनिक न करें, जब तक कंपनी की तरफ से कोई भी बात नहीं होती है, तबतक कुछ नहीं कहा जा सकता है. सप्लाई में दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है.'
उपायुक्त ने कहा कि 'जिला प्रशासन इस संबंध में ऑयल कंपनियों से लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, ताकि सप्लाई में आ रही बाधा के कारणों का पता लगाया जा सके और समाधान निकाला जा सके. होटल, ढाबा संचालकों और व्यापारियों से अपील की कि वो घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. प्रशासन अगले एक-दो दिनों में हालात की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेगा.'
नियमों में हुए कई बदलाव
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत की घरेलू व्यवस्था पर दिखने लगा है. कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कई देशों की सरकार सतर्क को गई है. वहीं हिमाचल में भी रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी किया गया है. पहले घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई और अब LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलिवरी मिलने के बाद अगली बुकिंग करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. पहले जहां डिलिवरी के साथ ही अगली बुकिंग करने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है.
स्टॉक की मांगी गई रिपोर्ट
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक पोजिशन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, डिमांड और खपत का पूरा ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराएं. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कहीं भी गैस की कृत्रिम कमी न पैदा हो और जरूरत पड़ने पर समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.
