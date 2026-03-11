ETV Bharat / state

नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? LPG कंपनियां रिफिलिंग से कर रहीं इनकार, बढ़ी परेशानी

बीएन में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर विकट स्थिति पैदा हो गई है. होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चिंता बढ़ चुकी है.

नहीं रिफिल हो रहे कमर्शियल गैस सिलेंडर
नहीं रिफिल हो रहे कमर्शियल गैस सिलेंडर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दिखने लगा है. पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे. अब हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की रिफिलिंग को लेकर विकट स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चिंता बढ़ चुकी है. बद्दी में मौजूद गैस कंपनियां फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर (एलपीजी) को भरने से इनकार कर रही हैं, जिसके कारण कई वाहनों को खाली ही वापस लौटना पड़ रहा है.

डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि 'कमर्शियल गैस की संभावित कमी की जानकारी मिली है, जिसको लेकर तेल कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है. घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों में शॉर्टेज देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर स्थिति की वजह से सप्लाई में असर जरूर पड़ सकता है. कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोग पैनिक न करें, जब तक कंपनी की तरफ से कोई भी बात नहीं होती है, तबतक कुछ नहीं कहा जा सकता है. सप्लाई में दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है.'

मनमोहन शर्मा, डीसी सोलन (ETV Bharat)

उपायुक्त ने कहा कि 'जिला प्रशासन इस संबंध में ऑयल कंपनियों से लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, ताकि सप्लाई में आ रही बाधा के कारणों का पता लगाया जा सके और समाधान निकाला जा सके. होटल, ढाबा संचालकों और व्यापारियों से अपील की कि वो घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. प्रशासन अगले एक-दो दिनों में हालात की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेगा.'

घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू
घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू (ETV Bharat)

नियमों में हुए कई बदलाव

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत की घरेलू व्यवस्था पर दिखने लगा है. कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कई देशों की सरकार सतर्क को गई है. वहीं हिमाचल में भी रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी किया गया है. पहले घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई और अब LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलिवरी मिलने के बाद अगली बुकिंग करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. पहले जहां डिलिवरी के साथ ही अगली बुकिंग करने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है.

सिलेंडर न मिलने से ढाबा संचालक परेशान
सिलेंडर न मिलने से ढाबा संचालक परेशान (ETV Bharat)

स्टॉक की मांगी गई रिपोर्ट

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक पोजिशन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, डिमांड और खपत का पूरा ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराएं. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कहीं भी गैस की कृत्रिम कमी न पैदा हो और जरूरत पड़ने पर समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.

ये भी पढ़ें: LPG उपभोक्ता ध्यान दें! अब सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें ये खबर

ये भी पढ़ें: हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, सभी जिलों से मांगी स्टॉक पोजिशन रिपोर्ट

TAGGED:

COMMERCIAL GAS CYLINDERS SOLAN
COMMERCIAL GAS CYLINDERS
COMMERCIAL GAS CYLINDERS SHORTAGE
सोलन में गैस सिलेंडर की कमी
COMMERCIAL CYLINDER SHORTAGE SOLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.