ETV Bharat / state

फैक्टर की किल्लत से बढ़ी हीमोफीलिया के मरीजों की मुश्किलें! झारखंड के कई जिलों में स्टॉक खत्म

रांची: झारखंड में जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर 'हीमोफीलिया' से जूझ रहे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं. रांची सदर अस्पताल सहित चतरा, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, धनबाद, सिमडेगा सहित कई जिलों के हीमोफीलिया डे केयर सेंटर में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर-8 और फैक्टर-9 उपलब्ध नहीं है. हीमोफीलिया के मरीजों के लिए ये दोनों फैक्टर की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हीमोफिलिक मरीजों में रक्तस्राव रोकने के लिए ये दोनों फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

गंभीर संकट से जूझ रहे हैं हीमोफीलिया के मरीज-संतोष

फैक्टर के अभाव में झारखंड में हीमोफीलिया से जूझ रहे मरीजों की परेशानियों का जिक्र करते हुए हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने कहा कि इन दिनों राज्यभर में हीमोफीलिया के मरीज फैक्टर के अभाव में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. रिम्स और रांची सदर अस्पताल सहित राज्य के कई जिला अस्पतालों के हीमोफीलिया डे-केयर केंद्रों में पिछले लगभग दो से तीन महीनों से फैक्टर-8 उपलब्ध नहीं है. अब तो कई जिलों में फैक्टर-9 भी नहीं है.

रांची हीमोफीलिया सोसाइटी के सचिव और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दवाओं की कमी से मरीजों को बार-बार अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है. उनके द्वारा आवाज उठाने पर कई जिले में काफी कम मात्रा में फैक्टर तो मंगाए गए हैं, लेकिन वह सिर्फ भर्ती मरीजों के लिए है. खुद हीमोफीलिया के मरीज और रांची हीमोफीलिया सोसाइटी के सचिव संतोष जायसवाल ने समय पर दवा की आपूर्ति नहीं करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है.

हीमोफीलिया में क्यों जरूरी है फैक्टर-8

हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्तस्राव संबंधी बीमारी है, जिसमें शरीर में खून का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. हीमोफीलिया-ए के मरीजों में फैक्टर-8 की कमी होती है, जबकि हीमोफीलिया B के मरीजों में फैक्टर 09 की कमी होती है. इस कमी की वजह से मामूली चोट की स्थिति में भी लंबे समय तक रक्तस्राव जारी रह सकता है. कई बार बिना किसी बाहरी चोट के भी शरीर के अंदर खासकर जोड़ों और मांसपेशियों में रक्तस्राव शुरू हो जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार फैक्टर-8 का समय पर नहीं मिलना मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है.