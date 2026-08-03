गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में कैंसर की दवा का अभाव, कीमो के मरीजों की बढ़ी दिक्कत
मेडिकल कॉलेज में कैंसर की दो दवा का स्टॉक नहीं होने से मरीजों को बाहर से तीन गुने दाम पर खरीदनी पड़ रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:30 PM IST
गोरखपुर : बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पिछले ढाई महीने से दो दवा नहीं मिलने से कीमो भी प्रभावित हो रहा है. दवा महंगी होने से तीन बार में जो खर्च आता था वह एक बार के कीमों में ही खर्च हो रहा है.
मेडिकल कॉलेज में कैंसर की दवा सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन मरीजों को मुफ्त दी जाती है, लेकिन ढाई माह से इसका स्टॉक खत्म है. मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है. बाजार में भी दोनों दवाओं की कमी है. दाम भी लगभग तीन गुना बढ़ गया है.
दवा की कमी होने की वजह ईरान और अमेरिका युद्ध बताया जा रहा है. संत कबीर नगर की मीना, गोपालगंज की शशिकला, जैतपुर के राम सागर और देवरिया के हेमंत कुमार ने बताया, एक तो दवा मंहगी हो गई है. दूसरी बाजार में मिल भी नहीं रही है. इससे कीमोथेरेपी प्रभावित हो गई है.
यह दोनों दवा कैंसर की मुख्य दवा में मिलाकर दी जाती है, जिससे मूल दवायें ज्यादा काम करती हैं और कैंसर जल्दी ठीक होता है. पिछ्ले दिनों राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'कार्बोप्लैटिन इंजेक्शन' की एक वायल (शीशी) की कीमत लगभग 1350 रुपए से बढ़कर 4083 रुपए कर दी गई है. सिस्प्लेटिन इंजेक्शन की एक वायल की कीमत 210 से बढ़कर 544 हो गई है.
दवा विक्रेता संघ के एक पदाधिकारी ने बताया, पहले सरकार द्वारा तय मूल्य पर दवा निर्माता को उत्पादन लागत तक निकलना मुश्किल हो रहा था. वहीं अब ईरान- अमेरिका युद्ध के चलते कच्चा माल नहीं आ पा रहा है. कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कई कंपनियों ने इन दवाओं का उत्पादन बंद और सीमित कर दिया था, जिससे लंबे समय से आपूर्ति प्रभावित है.
मूल्य संशोधन के बाद कंपनियों ने दोबारा उत्पादन शुरू किया है. चिकित्सा संस्थानों ने नई दरों पर दवाओं की सूची जारी कर दिए हैं. बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में पिछले दो माह से इन दवाओं की कमी बनी हुई है. हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में भी सिस्प्लेटिन बहुत कम उपलब्ध है. जबकि खुले बाजार में भी दोनों दवाओं की उपलब्धता बेहद कम है.
BRD मेडिकल कॉलेज कैंसर संस्थान के एक पूर्व विभागाध्यक्ष ने बताया, 60 से 70% रोगियों के उपचार में इन दवाओं में से किसी एक का अन्य दावों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है. फिलहाल रोगियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत केवल दूसरी दवाई दी जा सकती है. इससे इलाज की गुणवत्ता और परिणाम प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है.
उन्होंने बताया कि सिस्प्लेटिन का उपयोग टेस्टिकुलर, मूत्राशय, फेफड़े और गर्दन के कैंसर में किया जाता है. जबकि कार्बोप्लैटिन का उपयोग अंडाशय, फेफड़ों, स्तन और गर्भाशय के कैंसर में उपयोग किया जाता है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया, रोगियों का उपचार हमारी प्राथमिकता है. कैंसर के उपचार में उपयोगी दवा सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लैटिन के लिए मांग भेजी गई है. दो-तीन दिन में आने की उम्मीद है. इसके बाद रोगियों को बाहर से दवाई नहीं खरीदनी पड़ेगी.
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