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गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में कैंसर की दवा का अभाव, कीमो के मरीजों की बढ़ी दिक्कत

गोरखपुर : बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पिछले ढाई महीने से दो दवा नहीं मिलने से कीमो भी प्रभावित हो रहा है. दवा महंगी होने से तीन बार में जो खर्च आता था वह एक बार के कीमों में ही खर्च हो रहा है.

मेडिकल कॉलेज में कैंसर की दवा सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन मरीजों को मुफ्त दी जाती है, लेकिन ढाई माह से इसका स्टॉक खत्म है. मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है. बाजार में भी दोनों दवाओं की कमी है. दाम भी लगभग तीन गुना बढ़ गया है.

दवा की कमी होने की वजह ईरान और अमेरिका युद्ध बताया जा रहा है. संत कबीर नगर की मीना, गोपालगंज की शशिकला, जैतपुर के राम सागर और देवरिया के हेमंत कुमार ने बताया, एक तो दवा मंहगी हो गई है. दूसरी बाजार में मिल भी नहीं रही है. इससे कीमोथेरेपी प्रभावित हो गई है.

यह दोनों दवा कैंसर की मुख्य दवा में मिलाकर दी जाती है, जिससे मूल दवायें ज्यादा काम करती हैं और कैंसर जल्दी ठीक होता है. पिछ्ले दिनों राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'कार्बोप्लैटिन इंजेक्शन' की एक वायल (शीशी) की कीमत लगभग 1350 रुपए से बढ़कर 4083 रुपए कर दी गई है. सिस्प्लेटिन इंजेक्शन की एक वायल की कीमत 210 से बढ़कर 544 हो गई है.

दवा विक्रेता संघ के एक पदाधिकारी ने बताया, पहले सरकार द्वारा तय मूल्य पर दवा निर्माता को उत्पादन लागत तक निकलना मुश्किल हो रहा था. वहीं अब ईरान- अमेरिका युद्ध के चलते कच्चा माल नहीं आ पा रहा है. कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कई कंपनियों ने इन दवाओं का उत्पादन बंद और सीमित कर दिया था, जिससे लंबे समय से आपूर्ति प्रभावित है.