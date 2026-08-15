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देवघर-बासुकीनाथ रूट पर बसों की कमी या नियमों से समझौता? श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

देवघर में यात्रियों की आवाजाही के लिए बसें कम पड़ रहीं हैं. हालांकि 177 से अधिक अस्थायी परमिट वाली बसों को अनुमति दी गई है.

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देवघर बस स्टॉप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 4:45 PM IST

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देवघर: बाबा की नगरी देवघर में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, खासकर देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. श्रद्धालुओं की असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बसों के साथ-साथ कई अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं.

प्रशासनिक इंतजाम के बावजूद बसों की कमी

प्रशासनिक इंतजाम के बावजूद देवघर-बासुकीनाथ रूट पर बसों की कमी की बात सामने आ रही है. बस एसोसिएशन का दावा है कि यात्रियों की संख्या के मुकाबले मौजूदा बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है. इसी वजह से कुछ वाहन बिना परमिट के भी श्रद्धालुओं को ढो रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जानकारी देते बस मालिक गणेशानंद झा और डीटीओ विजय कुमार (Etv Bharat)

अस्थायी परमिट वाली 177 बसों को परिचालन की अनुमति

देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से करीब 177 अस्थायी परमिट वाली बसों को परिचालन की अनुमति दी गई है. इसके अलावा करीब 50 बसें स्थायी परमिट के साथ भी इस रूट पर चल रही हैं.

बस एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और बस मालिक गणेशनंद झा के मुताबिक, देवघर-बासुकीनाथ रूट पर प्रतिदिन करीब एक लाख यात्री बसों के माध्यम से आवाजाही करते हैं. यात्रियों की संख्या को देखते हुए करीब 200 बसों के लिए टेंपरेरी परमिट की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अपेक्षाकृत कम संख्या में परमिट जारी किए गए.

यात्रियों की तुलना में बसें कम

गणेशनंद झा का कहना है कि करीब 220 से अधिक बसों के परिचालन के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सामने बसों की कमी बनी हुई है. इसी का फायदा उठाकर कुछ ऐसे बसों का भी परिचालन हो रहा है, जिनके पास न तो टेंपरेरी परमिट है और न ही स्थायी परमिट.

छोटे वाहनों पर भी उठे सवाल

सिर्फ बसें ही नहीं, बल्कि ऑटो, टाटा मैजिक और अन्य छोटे यात्री वाहन भी देवघर से बासुकीनाथ के बीच यात्रियों को ले जाते देखे जा रहे हैं. आरोप है कि इनमें से कुछ वाहन बिना वैध परमिट के परिचालित हो रहे हैं.

यात्रियों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है. क्योंकि किसी भी यात्री वाहन के परमिट की प्रक्रिया में उसकी फिटनेस और अन्य जरूरी मानकों का भी महत्व होता है, ऐसे में बिना परमिट चलने वाले वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना हो रहा है, यह जांच का विषय है.

बिना परमिट वाली बसों के लिए परिवहन विभाग सख्त

इस मामले में देवघर के जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बिना परमिट या अवैध तरीके से चलने वाले वाहनों की लगातार निगरानी की जा रही है. श्रावणी मेला के दौरान ऐसी सात बसों को पकड़कर थाने भेजा गया जिनके पास परमिट नहीं था. उन्होंने कहा कि सभी बस मालिकों और संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना वैध परमिट के बसों का परिचालन नहीं किया जाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पांच अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवघर में करीब पांच अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, इन स्टैंड से मुख्य रूप से देवघर-बासुकीनाथ रूट पर जाने वाली बसों के परिचालन की व्यवस्था की गई है. इसके बावजूद कोठिया और बाघमारा जैसे इलाकों से कुछ बसों के बिना परमिट बासुकीनाथ तक परिचालन किए जाने की शिकायत सामने आ रही है.

पिछले वर्ष भी बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं की गई जान

श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु देवघर से बासुकीनाथ की यात्रा करते हैं. ऐसे में अगर बिना परमिट और बिना पर्याप्त फिटनेस जांच वाले वाहन श्रद्धालुओं को लेकर सड़क पर दौड़ते हैं, तो यह सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है.

पिछली घटनाओं को देखते हुए भी प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि देवघर-बासुकीनाथ रूट पर चलने वाली हर बस और यात्री वाहन की फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि बसों की संख्या बढ़ाना प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इस भीड़ के बीच यात्री सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता.

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देवघर में यात्रियों को परेशानी
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