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अलवर में 1776 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 333 किराए के मकानों में, 53 को पानी भी नसीब नहीं

ज्यादातर केंद्र किराए या सरकारी भवनों में चल रहे हैं, जहां बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है.

ANGANWADI CENTERS IN ALWAR DISTRICT
किराये के भवन में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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अलवर: सरकार की ओर से नौनिहालों को प्री-एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. अलवर जिले में ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद का आंगन मिलने का इंतजार है. अलवर जिले में संचालित 1776 आंगनबाड़ी केंद्रों में मात्र 316 ही विभागीय भवनों में चल रहे हैं, जबकि 902 केंद्र सरकारी विद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं और 333 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित होने को मजबूर हैं. खास बात यह कि जिन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, कई केंद्रों में न तो बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह है और न ही उनके लिए पानी, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं.

निजी स्कूलों की तर्ज पर नौनिहालों को स्कूल पूर्व प्री-शिक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इन केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को प्री-एजुकेशन के साथ ही पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रावधान है. सरकार की ओर से अलवर जिले में वर्तमान में 1776 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, इनमें सरकारी रिकॉर्ड में 44 हजार से अधिक नौनिहाल पंजीकृत हैं. सरकार की प्री-एजुकेशन के प्रति अभिभावकों में खासा आकर्षण है, लेकिन सुविधा और संसाधन के मामले में ये आंगनबाड़ी केंद्र लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. यही कारण है कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र गुमनामी का शिकार हो अपने अस्तित्व को तरस रहे हैं.

ANGANWADI CENTERS IN ALWAR DISTRICT
जीर्ण शीर्ण आंगनबाड़ी भवन (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: Heatwave Alert : स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों और मनरेगा कार्यों का समय बदला

भवन की समस्या से पिछड़ रहे केंद्र: जिले में संचालित ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की समस्या से जूझ रहे हैं. जिले में संचालित 1776 केंद्रों में केवल 316 के पास ही विभाग के भवन हैं. खुद के भवन न होने के कारण 902 केंद्रों को आसपास के सरकारी स्कूल भवनों में संचालित करना पड़ रहा है. 137 केंद्र अन्य सरकारी भवनों में, 41 केंद्र सामुदायिक भवनों में और 47 केंद्र अन्य निःशुल्क भवनों में चलाए जा रहे हैं. भवन की सुविधा न मिल पाने के कारण 333 केंद्रों को किराए के भवनों में संचालित करना पड़ रहा है. इससे अधिकांश केंद्र निजी प्ले स्कूलों से पिछड़ रहे हैं.

बिजली-पानी की सुविधा को भी तरसे: जिले के कुल 1776 केंद्रों में विभागीय भवनों वाले 316 में से केवल 308 में बिजली है, जबकि 8 केंद्रों पर बिजली ही नहीं है. 263 केंद्रों पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 53 केंद्रों पर पेयजल सुविधा ही नहीं है. इस प्रकार 1776 केंद्रों में से केवल 1559 पर ही पेयजल सुविधा है. गर्मी में तापमान 45 डिग्री पार कर रहा है, ऐसे में नौनिहाल बिजली और पानी के अभाव में परेशान हैं.

संकरे कक्षों में बैठने की मजबूरी: ज्यादातर केंद्र किराए या सरकारी भवनों में चल रहे हैं, जहां बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है. प्रायः एक या दो कक्ष ही उपलब्ध हैं, जिनमें पोषाहार और अन्य सामान रखने के साथ पढ़ाना भी होता है. अधिकांश केंद्रों के बाहर बोर्ड या सूचना पट्ट नहीं होने से उन्हें तलाशना भी मुश्किल है. महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक महेश गुप्ता का कहना है कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है. बच्चों के बैठने, पानी व बिजली की सुविधा में सुधार कराया गया है. किराए के भवनों को निःशुल्क एवं राजकीय भवनों में हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है.

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आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार
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